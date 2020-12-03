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«Естественно, я разочарован». Ребров — о поражении от «Барселоны»

03 декабря 2020, 09:26
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал результат матча против «Барселоны» (0:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Такие матчи идеально подходят для получения опыта. «Барселона» играла в отличном темпе и во многих случаях опережала нас. Они относятся ко всему серьезно и имеют чрезвычайно сильный состав. Этот матч был важен для них с точки зрения победы в группе.

Естественно, я разочарован. Во втором тайме у нас были шансы, но, к сожалению, мы ими не воспользовались.

Финальный матч решит, продолжим ли мы борьбу в Лиге Европы. У нас есть шанс, и мы хотим использовать его по максимуму. Мы будем готовиться как можно лучше.

В 6-м туре ЛЧ «Ференцварош» на выезде встретится с киевским «Динамо».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
03 декабря в 10:34
Удачи ему в последней встрече и прохода в ЛЕ
Cat01
Cat01
03 декабря в 09:56
Для опыта хорошо только очков нет
beefs
beefs
03 декабря в 09:53
а чего он хотел, победить что ли?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 09:37
Это был разгром!
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