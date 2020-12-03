«Естественно, я разочарован». Ребров — о поражении от «Барселоны»

Главный тренер «Ференцвароша» прокомментировал результат матча против «Барселоны» (0:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Такие матчи идеально подходят для получения опыта. «Барселона» играла в отличном темпе и во многих случаях опережала нас. Они относятся ко всему серьезно и имеют чрезвычайно сильный состав. Этот матч был важен для них с точки зрения победы в группе.

Естественно, я разочарован. Во втором тайме у нас были шансы, но, к сожалению, мы ими не воспользовались.

Финальный матч решит, продолжим ли мы борьбу в Лиге Европы. У нас есть шанс, и мы хотим использовать его по максимуму. Мы будем готовиться как можно лучше.