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Моуриньо — об игре Хейбьерга: «Простота — это гениальность»

вчера, 12:03
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо отметил выступление полузащитника Пьера-Эмиля Хейбьерга в матче 11-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:0). Датчанин совершил больше касаний (61), передач (44), успешных передач (35), передач на половине поля соперника (15) и перехватов (3), чем любой другой игрок «шпор» в этой встрече.

Хейбьерг очень умён, он хорошо читает игру. Однажды он обязательно станет тренером. Он является физически сильным футболистом, а технически он намного лучше, чем думают люди.

Простота — это гениальность. И этот парень прост во всём, что он делает с мячом. Я думаю, что он феноменальный игрок. Поздравляю [с этим трансфером], мистер Леви [председатель «Тоттенхэма»].

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 12:54
Таких "простаков" в каждой команде имеется. А вот как Сон и Кейн - единицы.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:20
35 из 44 успешных передач - не очень хороший показатель.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:13
Гончаренко о игре Облякова : "Простота-хуже воровства,но мне лично милее".
Mangur
Mangur
вчера в 12:07
Все сложное просто
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