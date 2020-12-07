Моуриньо — об игре Хейбьерга: «Простота — это гениальность»

Главный тренер «Тоттенхэма» отметил выступление полузащитника в матче 11-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:0). Датчанин совершил больше касаний (61), передач (44), успешных передач (35), передач на половине поля соперника (15) и перехватов (3), чем любой другой игрок «шпор» в этой встрече.

Хейбьерг очень умён, он хорошо читает игру. Однажды он обязательно станет тренером. Он является физически сильным футболистом, а технически он намного лучше, чем думают люди.

Простота — это гениальность. И этот парень прост во всём, что он делает с мячом. Я думаю, что он феноменальный игрок. Поздравляю [с этим трансфером], мистер Леви [председатель «Тоттенхэма»].