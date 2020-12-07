Крал: «„Зенит“ борется с нами за титул и попадание в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.
Предстоящая игра с «Зенитом»? Один из важнейших матчей. Потому что, во-первых, это крутое противостояние, а во-вторых, «Зенит» борется с нами за титул и попадание в Лигу чемпионов. Но я уже не раз говорил это. Игры против команд из нижней части таблицы не менее важны, потому что часто в них ты находишься даже под более сильным давлением, чем в дерби, к примеру. Поэтому необходимо концентрироваться на каждом матче.
Не может такой образованный и воспитанный человек как Леонид Арнольдович говорить "огребёт"....
Он же знает что слово "огребёт" применимо лишь к командам пропускающим в одном матче ЛЧ 7 голов и более....
Вчера кстати была семинольная трёхлетняя годовщина...на Энфилде....)))
Не может такой образованный и воспитанный человек как Леонид Арнольдович говорить "огребёт"....
Он же знает что слово "огребёт" применимо лишь к командам пропускающим в одном матче ЛЧ 7 голов и более....
Вчера кстати была семинольная трёхлетняя годовщина...на Энфилде....)))
Они в полном непонимании и растерянности.....
Ибо последняя директива руководства "Судить Спартак как Зенит" теряет смысл...в матче против самого Зенита....
Они в полном непонимании и растерянности.....
Ибо последняя директива руководства "Судить Спартак как Зенит" теряет смысл...в матче против самого Зенита....
Судьи не дадут биться с зенитом за чемпионство.
Бубнов:"Первый гол в ворота ЦСКА с Химками засчитывать было нельзя, Щенникова подталкивали в спину."
Так что готовься Крал, что в следующем матче с фарм клубом Сочи питерских, спартак судьи засудят, что бы помочь зениту.
Судьи не дадут биться с зенитом за чемпионство.
Бубнов:"Первый гол в ворота ЦСКА с Химками засчитывать было нельзя, Щенникова подталкивали в спину."
Так что готовься Крал, что в следующем матче с фарм клубом Сочи питерских, спартак судьи засудят, что бы помочь зениту.