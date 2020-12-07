Крал: «„Зенит“ борется с нами за титул и попадание в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ .

Предстоящая игра с «Зенитом»? Один из важнейших матчей. Потому что, во-первых, это крутое противостояние, а во-вторых, «Зенит» борется с нами за титул и попадание в Лигу чемпионов. Но я уже не раз говорил это. Игры против команд из нижней части таблицы не менее важны, потому что часто в них ты находишься даже под более сильным давлением, чем в дерби, к примеру. Поэтому необходимо концентрироваться на каждом матче.