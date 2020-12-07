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Крал: «„Зенит“ борется с нами за титул и попадание в Лигу чемпионов»

вчера, 11:39
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16.12.2020 в 20:00 Не начался

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

Предстоящая игра с «Зенитом»? Один из важнейших матчей. Потому что, во-первых, это крутое противостояние, а во-вторых, «Зенит» борется с нами за титул и попадание в Лигу чемпионов. Но я уже не раз говорил это. Игры против команд из нижней части таблицы не менее важны, потому что часто в них ты находишься даже под более сильным давлением, чем в дерби, к примеру. Поэтому необходимо концентрироваться на каждом матче.

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112910415
112910415
вчера в 13:14
интересно будет
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ viv (раскрыть)
вчера в 12:51
Когда он так говорил ???...напомни...
Не может такой образованный и воспитанный человек как Леонид Арнольдович говорить "огребёт"....
Он же знает что слово "огребёт" применимо лишь к командам пропускающим в одном матче ЛЧ 7 голов и более....
Вчера кстати была семинольная трёхлетняя годовщина...на Энфилде....)))
viv
viv ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:33
А все помнят и другие высказывания - Леонид Федун: «Зенит» огребёт в Лиге чемпионов без судейской поддержки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:25, ред.
Бедные судьи....
Они в полном непонимании и растерянности.....
Ибо последняя директива руководства "Судить Спартак как Зенит" теряет смысл...в матче против самого Зенита....
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:07, ред.
Наивный какой Крал.........
Судьи не дадут биться с зенитом за чемпионство.
Бубнов:"Первый гол в ворота ЦСКА с Химками засчитывать было нельзя, Щенникова подталкивали в спину."
Так что готовься Крал, что в следующем матче с фарм клубом Сочи питерских, спартак судьи засудят, что бы помочь зениту.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:01
Какое самомнение иноземца! По всем формальным признакам это вы боретесь с "Зенитом" за то,что считаете достижимым.Пролетите,как фанера над Ленинградом,и все надежды скукожатся.Да,ещё вас отдзюбинят персонально,в лучших аморальных традициях этого вашего воспитанника.
Petergoff
Petergoff
вчера в 12:00
Ещё только пол пути пройдено, борются все, а не только Зенит и Спартак.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:42
Уже попали один раз в лч
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