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Ребич: «Надеюсь начать играть так, как я играл до травмы»

06 декабря 2020, 23:54

Нападающий «Милана» Анте Ребич, восстановившийся от травмы, заявил, что предпочитает играть на левом фланге, а не в качестве центрального нападающего.

Мы всегда верим в свои качества и выкладываемся на поле полностью. Я действительно чувствую себя лучше, играя на левом фланге, но также могу работать и в качестве центрального нападающего. Пока я помогаю своей команде, это самое главное.

Для меня важнее, что команда побеждает и у нас все хорошо. Голы придут.

У меня было семь или восемь недель, чтобы восстановиться. Это было трудное время, но теперь я чувствую себя хорошо и надеюсь начать играть так, как я играл до травмы.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 12:23
Так в чем флуд?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 06:39
Милан удивляет.
beefs
beefs
вчера в 00:25
Конечно лучше там где нравится...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 00:12
Скоро всё увидим...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 декабря в 23:55
Так же плохо?
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