Ребич: «Надеюсь начать играть так, как я играл до травмы»

Нападающий «Милана» , восстановившийся от травмы, заявил, что предпочитает играть на левом фланге, а не в качестве центрального нападающего.

Мы всегда верим в свои качества и выкладываемся на поле полностью. Я действительно чувствую себя лучше, играя на левом фланге, но также могу работать и в качестве центрального нападающего. Пока я помогаю своей команде, это самое главное.

Для меня важнее, что команда побеждает и у нас все хорошо. Голы придут.

У меня было семь или восемь недель, чтобы восстановиться. Это было трудное время, но теперь я чувствую себя хорошо и надеюсь начать играть так, как я играл до травмы.