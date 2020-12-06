Гаттузо: «В нынешнем „Наполи“ я бы много сидел на скамейке запасных»

Главный тренер «Наполи» прокомментировал выездную победу своей команды в матче Серии А против «Кротоне» (4:0).

Я хвалю команду, потому что результат 4:0 не является справедливым, у нас действительно были некоторые проблемы.

Стало проще, когда они потеряли одного игрока [из-за удаления], но играть каждые три дня не так просто, когда вы возвращаетесь домой в 5 утра.

Мы должны наладить стабильность. На данный момент мы заработали 21 очко, это немало.

Плей-офф Лиги Европы — это главная цель сезона, и мы знаем, что выйдем против очень сильной команды («Реал Сосьедад» — прим.).

Я горжусь тем, чего достиг, но футбол изменился за эти десятилетия, в том числе и в Италии, так что это правильно, что мы движемся в ногу со временем. Если бы я был в нынешнем «Наполи», то провел бы много времени на скамейке запасных.