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Гаттузо: «В нынешнем „Наполи“ я бы много сидел на скамейке запасных»

06 декабря 2020, 23:43
КротонеЛоготип футбольный клуб Кротоне0 : 4Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал выездную победу своей команды в матче Серии А против «Кротоне» (4:0).

Я хвалю команду, потому что результат 4:0 не является справедливым, у нас действительно были некоторые проблемы.

Стало проще, когда они потеряли одного игрока [из-за удаления], но играть каждые три дня не так просто, когда вы возвращаетесь домой в 5 утра.

Мы должны наладить стабильность. На данный момент мы заработали 21 очко, это немало.

Плей-офф Лиги Европы — это главная цель сезона, и мы знаем, что выйдем против очень сильной команды («Реал Сосьедад» — прим.).

Я горжусь тем, чего достиг, но футбол изменился за эти десятилетия, в том числе и в Италии, так что это правильно, что мы движемся в ногу со временем. Если бы я был в нынешнем «Наполи», то провел бы много времени на скамейке запасных.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 07:54
Скромничает, но с другой стороны, все правильно, еще достигнутых целей не выполнили нечего расслабляться.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 07:39
Скромничает.....но это нормально.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:01
Гаттузо лукавит, такой как он всегда пригодится, в любой команде
mihaluch
mihaluch
вчера в 04:19
Гаттузо подготовил Наполи к победе.
Introvert
Introvert
вчера в 03:38
Прибедняется.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
вчера в 02:41
Дженнаро Гаттузо,,,Один из ВЕЛИКИХ,Герой из когорты НЕЗАБВЕННЫХ,чемпионат Италии всегда котировался ,как самый мощный до скандала с Юве,Миланом и т,д,,Я в 2006 прочитал статью блогера(не помню не имени,ни государственности,уж простите),"Почему Италия стала чемпионом мира?"...Там много было причин..."№8-Потому-что Рино Гаттузо в прошлой жизни был бультерьером",...я дословно запомнил эти слова...Он навсегда остался с красно-черным сердцем...
David Young
David Young
вчера в 02:20
Дженнаро здесь решил по скромничать.
Cat01
Cat01
вчера в 00:57
С победой так держать!
STVA 1
STVA 1
вчера в 00:29
Такой волкодав как Гатузо нужен всем командам!
mangox22
mangox22
вчера в 00:22
с удалением все мастера
drug01
drug01
06 декабря в 23:52
Надо принять к сведению
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