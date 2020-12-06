Эвра: «Когда Погба сравнивают с ван де Беком, это просто смешно»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» поделился эмоциями от гола хавбека манкунианцев с дальней дистанции в матче 11-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:1).

Какой прекрасный гол от Поля! Когда люди сравнивают Погба с ван де Беком, это просто смешно. Взгляните на этот гол!