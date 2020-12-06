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Эвра: «Когда Погба сравнивают с ван де Беком, это просто смешно»

06 декабря 2020, 23:12
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился эмоциями от гола хавбека манкунианцев Поля Погба с дальней дистанции в матче 11-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:1).

Какой прекрасный гол от Поля! Когда люди сравнивают Погба с ван де Беком, это просто смешно. Взгляните на этот гол!

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Все комментарии
hoper
hoper
вчера в 20:07
Так голландец перспективней ,чем чёрный лодырь.И ему есть , что доказывать.А Полина зажрался и футбол ему уже не интересен
Azu-Killah37
Azu-Killah37
вчера в 12:16
Один не играет и другой не играет, одного за 100 лямов купили, другого за 35, один чёрный, другой белый, действительно, как их можно сравнивать?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:28
Не надо на личности переходить. Погба конечно одарённее. Но в 63 эжту одарённость, если ты нестабилен и через матч не хочешь играть. Не не можешь, а не хочешь. И опускаешь руки, когда команда проигрывает.
Рой Кин или Гаттузо не были Хави с Иньестой по технике обработки мяча и паса, но своим старанием они перекрывали все свои технические недостатки сполна.
Погба если б также старался, насколько он одарён технически, то был бы действительно самым дорогим игроком мира заслуженно. А так, это просто капризный игрок. который портит атмосферу.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 06:07
Этого негра вообще сложно называть футболистом
ДСА
ДСА
вчера в 05:36
Надо же забил, когда уже и не ждали.
sv_1969
sv_1969 ответ Faustello (раскрыть)
06 декабря в 23:31
Ну у нас есть эксперты)))
Faustello
Faustello
06 декабря в 23:23, ред.
А когда Кутепова с Иброй, то вообще обурениться!)))
25процентный клоун
25процентный клоун
06 декабря в 23:22, ред.
Это просто гол
Introvert
Introvert
06 декабря в 23:18
Обхохочешься.
dimagas2
dimagas2
06 декабря в 23:15
Что этот нигер себе позволяет?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 декабря в 23:13
Точно всё сказано...
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