Эвра: «Когда Погба сравнивают с ван де Беком, это просто смешно»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился эмоциями от гола хавбека манкунианцев Поля Погба с дальней дистанции в матче 11-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:1).
Какой прекрасный гол от Поля! Когда люди сравнивают Погба с ван де Беком, это просто смешно. Взгляните на этот гол!
THAT is the goal that sparked Manchester United's comeback 👀— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) December 5, 2020
Paul Pogba, take a bow 👏 #MyPLMorning pic.twitter.com/SeVnX5PVmk
Рой Кин или Гаттузо не были Хави с Иньестой по технике обработки мяча и паса, но своим старанием они перекрывали все свои технические недостатки сполна.
Погба если б также старался, насколько он одарён технически, то был бы действительно самым дорогим игроком мира заслуженно. А так, это просто капризный игрок. который портит атмосферу.
Рой Кин или Гаттузо не были Хави с Иньестой по технике обработки мяча и паса, но своим старанием они перекрывали все свои технические недостатки сполна.
Погба если б также старался, насколько он одарён технически, то был бы действительно самым дорогим игроком мира заслуженно. А так, это просто капризный игрок. который портит атмосферу.