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Формозиньо: «МЮ выиграл бы АПЛ в 2018-м, если бы „Сити“ соблюдал фэйр-плей»

вчера, 12:47

Рикардо Формозиньо, бывший помощник Жозе Моуриньо в «Манчестер Юнайтед», заявил, что МЮ стал бы чемпионом АПЛ в сезоне-2017/18, если бы «Манчестер Сити» не нарушал правила финансового фэйр-плей.

Мы не стали чемпионами, это правда, но мы выиграли Лигу Европы, Кубок Лиги, Суперкубок и, в противостоянии с «Манчестер Сити», который не выполнил, как оказалось позже, финансовый фэйр-плей, мы заняли второе место. Хотя в то время по спортивному принципу мы бы были чемпионами.

Моуриньо возглавлял МЮ в период с 2016 по 2018 год.

В текущем сезоне АПЛ «Тоттенхэм» под руководством Моуриньо продолжает лидировать в таблице.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 17:42
МЮ уже 6 лет не может обогнать МС в таблице, даже тогда когда горожане не выиграли лигу, как и Ливер начинают ныть, что если бы в 14 году был бы фаир плей, то лехэнда банановой кожуры джеррард выиграл бы золотую медаль, и многие начали мусолить этот бред предвкушая что ФА поведеться и отдаст им медальки,.......
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 17:11
Так оно и было бы
Triem
Triem
вчера в 15:29
Если бы бабушка была дедушкой, у нее бы тоже были яйца
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:01
Тормозиньо ты, Формозиньо, если спустя 2 года только об этом подумал.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 14:00, ред.
История не терпит сослагательного наклонения
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:10
Как же многие любят эти "если")
beefs
beefs
вчера в 12:52
что сейчас уже вспоминать...
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