Формозиньо: «МЮ выиграл бы АПЛ в 2018-м, если бы „Сити“ соблюдал фэйр-плей»

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вчера, 12:47

Рикардо Формозиньо, бывший помощник в «Манчестер Юнайтед», заявил, что МЮ стал бы чемпионом АПЛ в сезоне-2017/18, если бы «Манчестер Сити» не нарушал правила финансового фэйр-плей.

Мы не стали чемпионами, это правда, но мы выиграли Лигу Европы, Кубок Лиги, Суперкубок и, в противостоянии с «Манчестер Сити», который не выполнил, как оказалось позже, финансовый фэйр-плей, мы заняли второе место. Хотя в то время по спортивному принципу мы бы были чемпионами.

Моуриньо возглавлял МЮ в период с 2016 по 2018 год.