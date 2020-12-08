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Тухель: «Мы должны сосредоточиться на „Истанбуле“, в ЛЧ нет лёгких игр»

вчера, 11:04
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Истанбул Башакшехир (Стамбул)Истанбул БашакшехирВчера в 23:00 Матч отменен

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился мнением о предстоящем матче с «Истанбул Башакшехир» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Нам пришлось очень много работать, чтобы оказаться в нашей нынешней ситуации. Мы показали свое качество в двух последних решающих матчах. Это третий финал, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выиграть его.

Мы всегда стремимся к победе. Готовимся к каждой игре, чтобы выиграть ее. Победа в группе дала бы нам ответный матч в плей-офф дома, но, зная историю ПСЖ, это будет нелегкий раунд в любом случае. Мы подумаем об этом позже. А пока мы должны сосредоточиться на «Башакшехире», это Лига чемпионов, и в этом соревновании нет легких игр.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:30
Думаю проблем не будет!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:20
Поражение ПСЖ в этой игре выглядит невероятным.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:19
Турки плохи в гостях
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:11
ПСЖ клуб который всегда стремится к победе.
drug01
drug01
вчера в 11:08
Верное мнение мастера
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:07
Проблем не должно быть
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