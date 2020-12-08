Тухель: «Мы должны сосредоточиться на „Истанбуле“, в ЛЧ нет лёгких игр»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился мнением о предстоящем матче с «Истанбул Башакшехир» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Нам пришлось очень много работать, чтобы оказаться в нашей нынешней ситуации. Мы показали свое качество в двух последних решающих матчах. Это третий финал, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выиграть его.
Мы всегда стремимся к победе. Готовимся к каждой игре, чтобы выиграть ее. Победа в группе дала бы нам ответный матч в плей-офф дома, но, зная историю ПСЖ, это будет нелегкий раунд в любом случае. Мы подумаем об этом позже. А пока мы должны сосредоточиться на «Башакшехире», это Лига чемпионов, и в этом соревновании нет легких игр.