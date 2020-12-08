ГлавнаяНовости

Каррагер: «Я считаю, что Погба и его агент Райола — это просто позор»

вчера, 12:41

Бывший английский футболист Джейми Каррагер раскритиковал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Манчестер» должен избавиться от Погба. Я говорю это уже на протяжении года. Это самый переоцененный игрок, которого я только видел. Я считаю, что Погба и его агент Райола — это просто позор. Я не знаю, куда он уйдет. Кто его заберет? МЮ хочет избавиться от него, не обманывайте себя.

Ранее Джейми Каррагер поделился мнением о положении полузащитника Месута Озила в «Арсенале».

Все новости
Гризманн: «Игроки „Барсы“ должны нести ответственность за этот результат»
Сегодня, 04:22 Комментарии1
Ройс: «Победа над „Зенитом“ далась нам с большим трудом»
Сегодня, 03:45 Комментарии1
Витсель: «Не стал праздновать гол из-за уважения к „Зениту“ и болельщикам»
Сегодня, 03:28 Комментарии4
Куман: «„Барса“ начала матч так, словно не очень-то и хотела победить»
Сегодня, 03:12 Комментарии2
Роналду: «Я никогда не считал Месси своим соперником. Мы отлично ладим»
Сегодня, 02:57 Комментарии9
Сульшер: «МЮ слишком поздно начал играть»
Сегодня, 02:45 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 19:20
Я вот тоже год как прошу Погбиуса уйти из этого позора под названием МЮ в Париж :)

А о каррагере я был большего мнения. Но как оказалось он ни крена не соображает в футболе :)
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
вчера в 17:22
Старина Каррагер еще мягко выразился )))
Triem
Triem
вчера в 15:30
Каррагер умеет считать правильно
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:17
Давно пора избавляться!
112910415
112910415
вчера в 14:10
Каррагер разумные вещи излагает
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:01
Хоть он и из Ливера, но согласен с ним полностью
juvenale
juvenale
вчера в 14:00
кто тогда каррагер)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:03
Погба это слишком переоценённый негритенок!
Gahi
Gahi
вчера в 12:43, ред.
Каждый может думать по своему.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100