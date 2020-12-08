Бывший английский футболист Джейми Каррагер раскритиковал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
«Манчестер» должен избавиться от Погба. Я говорю это уже на протяжении года. Это самый переоцененный игрок, которого я только видел. Я считаю, что Погба и его агент Райола — это просто позор. Я не знаю, куда он уйдет. Кто его заберет? МЮ хочет избавиться от него, не обманывайте себя.
Ранее Джейми Каррагер поделился мнением о положении полузащитника Месута Озила в «Арсенале».
А о каррагере я был большего мнения. Но как оказалось он ни крена не соображает в футболе :)
А о каррагере я был большего мнения. Но как оказалось он ни крена не соображает в футболе :)