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Жульен: «„Севилья“ — хорошая команда, независимо от их стартового состава»

вчера, 11:43
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн1 : 3Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Главный тренер «Ренна» Стефан Жульен порассуждал о предстоящем матче против «Севильи» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мои игроки полны желания, но у нас мало уверенности. Качество наших игроков не исчезло в одночасье, нам просто нужно найти способ повысить уверенность всей команды. Мы должны сосредоточиться на себе. Мы знаем, что будем играть с очень хорошей командой, независимо от их стартового состава.

Мы будем продолжать работать, продолжать бороться. Не можем жалеть себя, мы должны признать, что у нас есть проблема, и взяться за нее с головой, чтобы исправить ее как можно скорее.

Ранее о предстоящем поединке высказался наставник «Севильи» Хулен Лопетеги.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
вчера в 12:20
Жульен с грибами)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:45
Но это ни чего не решает.
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