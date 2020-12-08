Жульен: «„Севилья“ — хорошая команда, независимо от их стартового состава»

Главный тренер «Ренна» порассуждал о предстоящем матче против «Севильи» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мои игроки полны желания, но у нас мало уверенности. Качество наших игроков не исчезло в одночасье, нам просто нужно найти способ повысить уверенность всей команды. Мы должны сосредоточиться на себе. Мы знаем, что будем играть с очень хорошей командой, независимо от их стартового состава.

Мы будем продолжать работать, продолжать бороться. Не можем жалеть себя, мы должны признать, что у нас есть проблема, и взяться за нее с головой, чтобы исправить ее как можно скорее.