Ибрагимович: «„Милан“ до сих пор ничего не выиграл, это нужно иметь в виду»

Нападающий «Милана» поделился мнением о своей карьере и результатах команды.

Я буду продолжать, пока у меня не перестанет получаться то, что делаю. Я просто должен поддерживать физическую форму, а остальное решится само собой.

Мы находимся в невероятной форме – у нас все отлично. Но мы до сих пор ничего не выиграли, это нужно иметь в виду.

В первый раз, когда я приехал в Милан, я пришел в клуб, борющийся за титул, а во второй раз я пришел, когда клуб и команда вернулись на вершину, где им и место.

Это другой вызов, который мне нравится. Потому что, когда они говорят, что это слишком сложно или невозможно, я появляюсь и чувствую себя живым.