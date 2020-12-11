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Ибрагимович: «„Милан“ до сих пор ничего не выиграл, это нужно иметь в виду»

вчера, 22:57

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о своей карьере и результатах команды.

Я буду продолжать, пока у меня не перестанет получаться то, что делаю. Я просто должен поддерживать физическую форму, а остальное решится само собой.

Мы находимся в невероятной форме – у нас все отлично. Но мы до сих пор ничего не выиграли, это нужно иметь в виду.

В первый раз, когда я приехал в Милан, я пришел в клуб, борющийся за титул, а во второй раз я пришел, когда клуб и команда вернулись на вершину, где им и место.

Это другой вызов, который мне нравится. Потому что, когда они говорят, что это слишком сложно или невозможно, я появляюсь и чувствую себя живым.

Недавно Ибрагимович признался, что хотел завершить карьеру летом.

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 23:52
Вот ето видно что игрок отыграл столько матчей!! Правильно ещё ничего не выгнали!! Продолжайте также!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:47
Попылит ещё!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:21
Ибра себя имеет ввиду.
witynchik
witynchik
вчера в 23:13
Будем посмотреть на деле
mangox23
mangox23
вчера в 23:09
сезонн еще не закончен
beefs
beefs
вчера в 23:09
желание похвальное, но желания не всегда совпадают с возможностью...
drug01
drug01
вчера в 23:08
Надо успеть взять скорей трофей
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:01
И не выиграет...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:01
Намекает на будущие трофеи
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