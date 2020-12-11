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Боатенг считает, что Месси стоит перейти в «Наполи» в память о Марадоне

вчера, 17:29

Полузащитник «Монцы» Кевин-Принс Боатенг считает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси должен отдать последнюю дань уважения Диего Марадоне, подписав контракт с «Наполи».

Месси собирается покинуть «Барселону», но насколько удивительно было бы, если бы он просто позвонил в «Наполи» и сказал, что перейдет к ним?

Это было бы похоже на кино. Ему пришлось бы лететь на тренировку на гребаном вертолете, потому что люди съели бы его живьем. Они были бы так счастливы.

Напомним, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября на 60-м году жизни.

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:15, ред.
он чего-то покурил, причём тут Месси, Марадона столько сделал для Наполи, сколько никто не сможет
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:11
и ни один не скажет что курит)))))))))))
Сантус
Сантус
вчера в 18:53
А может ему ещё и на кокс присесть в память о Диего?...и из Колумбии вертолётами возить будут...)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:48
Глупые фантазии.
Kirgudu
Kirgudu
вчера в 18:47
Да куда он пойдёт,он и в Барсе уже не волокёт,а только бабки стрижёт.
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 18:34
с чего бы? Месси сын его что ли?
juvenale
juvenale
вчера в 18:30
кишка у него тонка
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:22
Хорошая мысль но гному в голову не придёт
Juve14
Juve14
вчера в 18:13
Ну для гнома на первом месте деньги, причем огромные деньги, у наполи их нет, во вторых Месси если даже каким то чудом перейдет,это будет ослабление для Наполи, т.к. Месси это многомиллионный балласт, глупо его подписывать
sv_1969
sv_1969 ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
вчера в 18:11
А Роналду прям бессеребренник)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:46
А Смолову перейти в Торпедо в память о Стрельцове.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
вчера в 17:46, ред.
я вот уверен,если Зенит сможет платить 100 лямов в год,то Месси туда сквозняком сдует.
кто из клубов может удовлетворить аппетит Великого Лопеса: ПСЖ,МанСити, Зенит, ну может ещё Абрамович, китайцев и не европу во внимание не берём.
мне кажется даже Барса уже не сможет потянуть новый контракт.
ну ещё РЕАЛ сможет,так для драйва,что бы кое кого позлить.Ну это всё коммерция,как футболист Месси особо никому не нужен,ну или если зарплата в раз 10-20 ниже.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
вчера в 17:41
у Наполи денег на зарплату не хватит... Старику придётся продать все плёнки из архива.Да и Месси туда не перейдёт,ему нужен жирный контракт,это не волонтёр Роналду.
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 17:35, ред.
да нет Кевин-Принс. подвиги Диего Армандо малышу не унести. это ведь не маечку с десятым номером на себя накинуть
Cat01
Cat01
вчера в 17:34
Зачем это делать
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 17:34
При всем уважении к Марадоне, это не значит ставить на своей карьере крестик.
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