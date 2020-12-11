Боатенг считает, что Месси стоит перейти в «Наполи» в память о Марадоне

Полузащитник «Монцы» Кевин-Принс Боатенг считает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси должен отдать последнюю дань уважения Диего Марадоне, подписав контракт с «Наполи».
Месси собирается покинуть «Барселону», но насколько удивительно было бы, если бы он просто позвонил в «Наполи» и сказал, что перейдет к ним?
Это было бы похоже на кино. Ему пришлось бы лететь на тренировку на гребаном вертолете, потому что люди съели бы его живьем. Они были бы так счастливы.
Напомним, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября на 60-м году жизни.
кто из клубов может удовлетворить аппетит Великого Лопеса: ПСЖ,МанСити, Зенит, ну может ещё Абрамович, китайцев и не европу во внимание не берём.
мне кажется даже Барса уже не сможет потянуть новый контракт.
ну ещё РЕАЛ сможет,так для драйва,что бы кое кого позлить.Ну это всё коммерция,как футболист Месси особо никому не нужен,ну или если зарплата в раз 10-20 ниже.
кто из клубов может удовлетворить аппетит Великого Лопеса: ПСЖ,МанСити, Зенит, ну может ещё Абрамович, китайцев и не европу во внимание не берём.
мне кажется даже Барса уже не сможет потянуть новый контракт.
ну ещё РЕАЛ сможет,так для драйва,что бы кое кого позлить.Ну это всё коммерция,как футболист Месси особо никому не нужен,ну или если зарплата в раз 10-20 ниже.