Боатенг считает, что Месси стоит перейти в «Наполи» в память о Марадоне

Полузащитник «Монцы» считает, что нападающий «Барселоны» должен отдать последнюю дань уважения , подписав контракт с «Наполи».

Месси собирается покинуть «Барселону», но насколько удивительно было бы, если бы он просто позвонил в «Наполи» и сказал, что перейдет к ним?

Это было бы похоже на кино. Ему пришлось бы лететь на тренировку на гребаном вертолете, потому что люди съели бы его живьем. Они были бы так счастливы.