Коке: «Может быть, Суарес сумеет убедить Месси перейти в „Атлетико“»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке заявил, что он хотел бы убедить капитана «Барселоны» Лионеля Месси присоединиться к «матрасникам», но признал, что подобное вряд ли осуществимо.
Это трудно. Лео сделал карьеру в «Барселоне», ему будет трудно оттуда выбраться.
Но почему бы не в «Атлетико»? Иногда, разговаривая с друзьями, мы много смеемся и спрашиваем себя: как бы вы убедили Месси перейти в «Атлетико»?
Экономически это трудно, потому что мы не можем платить зарплату, которую он зарабатывает в «Барселоне». Но никогда не знаешь наверняка.
Может быть, Суарес сумеет убедить его. Это футбол, у нас отличная команда, игроки у нас потрясающие, и мы надеемся, что это будет отличный год в Лиге чемпионов для «Атлетико».
Недавно Коке провёл сотый матч за «Атлетико» в еврокубках. Это рекорд клуба.
И Симеоне ему опу подтирать не будет как весь персонал Барселоны.
Месси из зоны комфорта не выйдет никогда, он уже и там кроме пенальти и обводок в центре поля ни на что не способен. А менять клуб, партнеров это большой риск провалиться в глазах его "GOATников".
И Симеоне ему опу подтирать не будет как весь персонал Барселоны.
Месси из зоны комфорта не выйдет никогда, он уже и там кроме пенальти и обводок в центре поля ни на что не способен. А менять клуб, партнеров это большой риск провалиться в глазах его "GOATников".