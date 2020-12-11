Коке: «Может быть, Суарес сумеет убедить Месси перейти в „Атлетико“»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке заявил, что он хотел бы убедить капитана «Барселоны» присоединиться к «матрасникам», но признал, что подобное вряд ли осуществимо.

Это трудно. Лео сделал карьеру в «Барселоне», ему будет трудно оттуда выбраться.

Но почему бы не в «Атлетико»? Иногда, разговаривая с друзьями, мы много смеемся и спрашиваем себя: как бы вы убедили Месси перейти в «Атлетико»?

Экономически это трудно, потому что мы не можем платить зарплату, которую он зарабатывает в «Барселоне». Но никогда не знаешь наверняка.

Может быть, Суарес сумеет убедить его. Это футбол, у нас отличная команда, игроки у нас потрясающие, и мы надеемся, что это будет отличный год в Лиге чемпионов для «Атлетико».