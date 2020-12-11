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Коке: «Может быть, Суарес сумеет убедить Месси перейти в „Атлетико“»

вчера, 20:15

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке заявил, что он хотел бы убедить капитана «Барселоны» Лионеля Месси присоединиться к «матрасникам», но признал, что подобное вряд ли осуществимо.

Это трудно. Лео сделал карьеру в «Барселоне», ему будет трудно оттуда выбраться.

Но почему бы не в «Атлетико»? Иногда, разговаривая с друзьями, мы много смеемся и спрашиваем себя: как бы вы убедили Месси перейти в «Атлетико»?

Экономически это трудно, потому что мы не можем платить зарплату, которую он зарабатывает в «Барселоне». Но никогда не знаешь наверняка.

Может быть, Суарес сумеет убедить его. Это футбол, у нас отличная команда, игроки у нас потрясающие, и мы надеемся, что это будет отличный год в Лиге чемпионов для «Атлетико».

Недавно Коке провёл сотый матч за «Атлетико» в еврокубках. Это рекорд клуба.

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NOVA
NOVA
сегодня в 00:14
конечно сможет убедить, только на трансфер и на его зп придется скинутся!!))
dimagas2
dimagas2 ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 22:37
Ротор,Пахтакор,Ференцварош,Дандолк,Лех вот его уровень))
Dima salev
Dima salev ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 22:30, ред.
Ради Атлетико не стоить покидать барсу. М.сити ювентус и Бавария. Больше в других клубах я не вижу Месси. Псж? В Франции без конкурентов на чемпионате не интересно и в лиге чемпионов нет опыта
dimagas2
dimagas2
вчера в 22:09
меську себе никто не могет позволить,это же играть на хардкоре в 10-м)))
NGYRZ
NGYRZ
вчера в 22:04, ред.
А зарплату ты ему платить будешь???
И Симеоне ему опу подтирать не будет как весь персонал Барселоны.

Месси из зоны комфорта не выйдет никогда, он уже и там кроме пенальти и обводок в центре поля ни на что не способен. А менять клуб, партнеров это большой риск провалиться в глазах его "GOATников".
Шатаут
Шатаут
вчера в 21:26
Обменять на Суареса... Хех..
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:11
раз других надежд и доводов нет то хоть так)))
ДСА
ДСА
вчера в 20:57
Уж слишком это невероятно.
Cat01
Cat01
вчера в 20:56
Пожалуй шансов нет!
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 20:51
Атлетико и без гнома хорош!Пусть Месси и дальше доит Барсу
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:36
Атлетико хочет играть каждый матч в десетером??
particular
particular
вчера в 20:28, ред.
Только при отсутствии броских новостей, информация про желание, признание и ожидание неудачи могла ворваться в разряд главных...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:28
    Сантус
    Сантус
    вчера в 20:26
    Предлагаю УЕФА учредить новый турнир.Все собираются на стадионе и молотят языками.Типа-кто похвалит меня лучше всех,тот получит вкусную конфету.Главный приз турнира-Месси,благосклонно переходит к ним в команду.Рейтинги зашкалят...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 20:24, ред.
    Хочешь сделать клуб банкротом - пригласи туда Месси. Да и под философию игры "Атлетико" он как то не совсем подходит.
    Juventus CR7
    Juventus CR7
    вчера в 20:20
    Его уже Неймар с шейхами ожидают!!) Записывайтесь в очередь!!)
    Я на стреме
    Я на стреме
    вчера в 20:20
    Коке, ты хочешь себе и всей команде зарплату сократить? и вообще , нахер вам этот чёрный ящик с "сюрпризом"? играйте, и не занимайтесь ерундой
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 20:15
    Не кто не сумеет!
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