Гвардиола высказался о трудной ситуации Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о ситуации наставника «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера.
МЮ вылетел из Лиги чемпионов, а в турнирной таблице АПЛ подопечные Сульшера на данный момент занимают 6-е место.
Мы получаем большую зарплату из-за таких ситуаций. Мне не нужно его поддерживать, потому что он достаточно силен, он знает, как это тяжело.
Когда ты выигрываешь, ты гений, а когда проигрываешь, тебя увольняют.
а в ЛЧ делать нечего обоим клубам, влетают всяким Лионам.
а в ЛЧ делать нечего обоим клубам, влетают всяким Лионам.
То-то до тебя с трудом это доходит. Не будь Чики, тебя бы тоже не было в клубе.
То-то до тебя с трудом это доходит. Не будь Чики, тебя бы тоже не было в клубе.