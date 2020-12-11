Гвардиола высказался о трудной ситуации Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением о ситуации наставника «Манчестер Юнайтед» .

МЮ вылетел из Лиги чемпионов, а в турнирной таблице АПЛ подопечные Сульшера на данный момент занимают 6-е место.

Мы получаем большую зарплату из-за таких ситуаций. Мне не нужно его поддерживать, потому что он достаточно силен, он знает, как это тяжело.

Когда ты выигрываешь, ты гений, а когда проигрываешь, тебя увольняют.