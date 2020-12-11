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Гвардиола высказался о трудной ситуации Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 17:43
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити20:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о ситуации наставника «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера.

МЮ вылетел из Лиги чемпионов, а в турнирной таблице АПЛ подопечные Сульшера на данный момент занимают 6-е место.

Мы получаем большую зарплату из-за таких ситуаций. Мне не нужно его поддерживать, потому что он достаточно силен, он знает, как это тяжело.

Когда ты выигрываешь, ты гений, а когда проигрываешь, тебя увольняют.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:00
Это тренерская судьба
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
вчера в 19:55, ред.
этот физрук в таблице расположился выше каталонского гения... тут надо ещё внимательней присмотреться у кого возникли трудности.
а в ЛЧ делать нечего обоим клубам, влетают всяким Лионам.
allemz
allemz
вчера в 18:43
Это будет битва физруков, битва 6 и 7 команды АПЛ, неумолимая битва за 3 очка)))
allemz
allemz
вчера в 18:41
"Когда ты выигрываешь, ты гений, а когда проигрываешь, тебя увольняют."

То-то до тебя с трудом это доходит. Не будь Чики, тебя бы тоже не было в клубе.
Cat01
Cat01
вчера в 18:41
Таков футбол если есть результат то хвалят иначе....
Cockfighting
Cockfighting
вчера в 18:05
У Кличко такие высказывания лучше получаются)
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 17:52
блин, ну Пеп явно не Цицерон и не Мауриньо. шаблонными фразами решил отмахаться. "когда ты с волосами, ты кучерявый, когда без волос , лысый"
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:45
Гнать надо этого физрука.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:43
Прочь руки от Сульщера!
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