Лэмпард рассказал, почему Пулишич не попал в заявку на матч с «Эвертоном»

Главный тренер «Челси» рассказал, почему полузащитник не попал в заявку на матч 12-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:1).

Это был вынужденный шаг. В течение недели и вчера на тренировках он ощущал дискомфорт. Сегодня три наших вингера [Зиеш, Хадсон-Одои, Пулишич] пропускали игру из-за повреждений.

Это заставляет меня снова возвращаться к этой теме. Клубы АПЛ сталкиваются с большим количеством травм. По этой причине у соперника не играл Хамес Родригес. В матчах такого уровня хочется видеть на поле лучших из лучших.

На этом фоне снова встает вопрос о пяти заменах, который, возможно, будет рассматриваться на этой неделе. Мы должны задуматься о благополучии игроков: им приходится лететь на другой конец планеты в расположение сборной, проводить там три матча за 10 дней, а затем возвращаться сюда и выходить на поле в субботу и во вторник. У футболистов, которые полагаются на активные ускорения в атаке, в связи с этим возникают проблемы.

Это очень серьезный вопрос. Каждый большой клуб принимает меры для расширения и усиления состава. Не хватало ли нам этих игроков сегодня? Да, потому что они очень важны для команды.