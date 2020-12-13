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Лэмпард рассказал, почему Пулишич не попал в заявку на матч с «Эвертоном»

сегодня, 11:01
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, почему полузащитник Кристиан Пулишич не попал в заявку на матч 12-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:1).

Это был вынужденный шаг. В течение недели и вчера на тренировках он ощущал дискомфорт. Сегодня три наших вингера [Зиеш, Хадсон-Одои, Пулишич] пропускали игру из-за повреждений.

Это заставляет меня снова возвращаться к этой теме. Клубы АПЛ сталкиваются с большим количеством травм. По этой причине у соперника не играл Хамес Родригес. В матчах такого уровня хочется видеть на поле лучших из лучших.

На этом фоне снова встает вопрос о пяти заменах, который, возможно, будет рассматриваться на этой неделе. Мы должны задуматься о благополучии игроков: им приходится лететь на другой конец планеты в расположение сборной, проводить там три матча за 10 дней, а затем возвращаться сюда и выходить на поле в субботу и во вторник. У футболистов, которые полагаются на активные ускорения в атаке, в связи с этим возникают проблемы.

Это очень серьезный вопрос. Каждый большой клуб принимает меры для расширения и усиления состава. Не хватало ли нам этих игроков сегодня? Да, потому что они очень важны для команды.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:36
За наших ЗМС я спокоен)))
Parma1972
Parma1972
сегодня в 11:28
Хорошо, что нашим футболистам сие не грозит, так как у них напрочь отсутствует активные ускорения в атаке
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:16
Футболисты зенита летают по всему мира, имея четыре состава и проигрывают всем подряд, такчто дело не в заменах а в семаках лэмпардах
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:14
Хрусталь короче.
ОПС
ОПС
сегодня в 11:07
Просто напросто антипатия
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