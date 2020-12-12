Анчелотти: «Хамес не сыграет с „Челси“»

Полузащитник «Эвертона» не примет участия в матче 12-го тура АПЛ против «Челси». Об этом сообщил главный тренер «ирисок» .

У нас выбыл Хамес. У него была небольшая проблема в матче с «Бернли». Он не мог тренироваться на этой неделе, и я думаю, что сможет на следующей. В этой игре мы не хотим им рисковать.

У него были забиты икроножные мышцы после игры с «Бернли». Ничего особенного, но он не мог тренироваться.

Мы посмотрим на него после матча [с «Челси»], чтобы понять, сможет ли он начать тренировки и сыграть против «Лестера» [в среду].