Анчелотти: «Хамес не сыграет с „Челси“»

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес не примет участия в матче 12-го тура АПЛ против «Челси». Об этом сообщил главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти.
У нас выбыл Хамес. У него была небольшая проблема в матче с «Бернли». Он не мог тренироваться на этой неделе, и я думаю, что сможет на следующей. В этой игре мы не хотим им рисковать.
У него были забиты икроножные мышцы после игры с «Бернли». Ничего особенного, но он не мог тренироваться.
Мы посмотрим на него после матча [с «Челси»], чтобы понять, сможет ли он начать тренировки и сыграть против «Лестера» [в среду].