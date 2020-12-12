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Анчелотти: «Хамес не сыграет с „Челси“»

сегодня, 05:16
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси23:00 Не начался

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес не примет участия в матче 12-го тура АПЛ против «Челси». Об этом сообщил главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти.

У нас выбыл Хамес. У него была небольшая проблема в матче с «Бернли». Он не мог тренироваться на этой неделе, и я думаю, что сможет на следующей. В этой игре мы не хотим им рисковать.

У него были забиты икроножные мышцы после игры с «Бернли». Ничего особенного, но он не мог тренироваться.

Мы посмотрим на него после матча [с «Челси»], чтобы понять, сможет ли он начать тренировки и сыграть против «Лестера» [в среду].

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 07:25
Выздоровления футболисту!
Zola
Zola
сегодня в 06:30
С Хамесом или без него Эвертон будет повержен!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:47
Надо давать передышку игроку, иначе организм сам возьмет. .
Gahi
Gahi
сегодня в 05:20
Жаль, очень хотелось увидеть его игру в этом матче.
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