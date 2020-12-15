ГлавнаяНовости

Экс-глава Федерации футбола Узбекистана осудил заявление Юрана об Урунове

15 декабря 2020, 15:20

Бывший начальник управления сборных команд Федерации футбола Узбекистана Алишер Никимбаев прокомментировал заявление главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана, который в прямом эфире телевидения заявил, что полузащитник «Спартака» Остон Урунов якобы на 4-5 лет старше возраста по паспорту. На официальном сайте «Спартака» указано, что Урунов родился 19 декабря 2000 года.

Я думаю, что Юран говорит, сам не понимая о чём. Конечно, точную дату рождения любого человека могут назвать только родители. В Узбекистане были и есть случаи, когда футболист оказывался старше своего возраста. Но Урунова, насколько я знаю, это не касается.

Сразу несколько источников утверждают, что он своего возраста. Ну и вообще-то это Юран должен доказывать, что Урунов не своего возраста, а не наоборот. Презумпцию невиновности никто не отменял.

Все новости
Клопп: «Долго доминировать в АПЛ — это слишком сложно»
Сегодня, 09:32 Комментарии4
Крауч: «Скоро „Тоттенхэм“ выиграет трофей»
Сегодня, 09:08 Комментарии7
Румменигге: «Мы гордимся тем, что пишем историю вместе с Левандовски»
Сегодня, 06:54 Комментарии2
Клопп о награде Лучшему тренеру года: «Я шокирован»
Сегодня, 06:22 Комментарии14
Сульшер: «Победа „Манчестер Юнайтед“ могла бы быть поувереннее»
Сегодня, 04:44 Комментарии3
Левандовски: «Замечательно получить эту награду в эпоху Месси и Роналду»
Сегодня, 02:03 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mat73
mat73
15 декабря в 16:55
Юран был папой чтоли, он знает точно ))))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 декабря в 16:02
За капусту можно сделать все). Омолодить, удлинить, из мужика телку, из телки мужика, из деда бабку, из бабки дедку)).
за
за
15 декабря в 15:26
Юран провел визуальный анализ ДНК Урунова!
Человек -микроскоп!
drug01
drug01
15 декабря в 15:21
Надо менять мнение
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100