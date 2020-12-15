Экс-глава Федерации футбола Узбекистана осудил заявление Юрана об Урунове

Бывший начальник управления сборных команд Федерации футбола Узбекистана Алишер Никимбаев прокомментировал заявление главного тренера « СКА -Хабаровска» , который в прямом эфире телевидения заявил, что полузащитник «Спартака» якобы на 4-5 лет старше возраста по паспорту. На официальном сайте «Спартака» указано, что Урунов родился 19 декабря 2000 года.

Я думаю, что Юран говорит, сам не понимая о чём. Конечно, точную дату рождения любого человека могут назвать только родители. В Узбекистане были и есть случаи, когда футболист оказывался старше своего возраста. Но Урунова, насколько я знаю, это не касается.

Сразу несколько источников утверждают, что он своего возраста. Ну и вообще-то это Юран должен доказывать, что Урунов не своего возраста, а не наоборот. Презумпцию невиновности никто не отменял.