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Артета: «Мы должны принять всю эту критику и продолжить свой путь»

15 декабря 2020, 13:40

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил сегодняшнее положение команды. После 12-го тура «канониры» занимают 15-е место в таблице АПЛ.

Я понимаю, что мы находимся в беде, последние проигрыши мне говорят об этом, поэтому нам нужно начинать побеждать. Все просто бросить — это не та ситуация, в которой мы хотим оказаться.

Мы живем в этой реальности прямо сейчас. Мы должны принять это, нужно быть храбрыми, сражаться и никогда не сдаваться. Не время прятаться. Мы должны принять всю эту критику и продолжить свой путь.

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Все комментарии
Mustained
Mustained
15 декабря в 15:42
Путь в пердив?
КЭТиК
КЭТиК
15 декабря в 14:53
Так и до зоны вылета недалеко.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
15 декабря в 14:36, ред.
Искренне надеюсь, что это "мы" про команду с Нольтетой недолго будет продолжаться. Пора возвращаться к исконному Гвардилоле в МС, бутылки носить во время тренировки.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
15 декабря в 14:02, ред.
Скоро тебя уволят и твой путь закончен в Арсенале))) скорей всего это сделает Саутгемптон ))
shlifen
shlifen
15 декабря в 14:00
Громкое заявление, но врядли в этом сезоне Арсенал сумеет исправить ситуацию... С Артетой и ЭТИМ составом - очень врядли. Если проигрывать дома Бернли, который и в атаку то толком не играет - то я уже и не знаю, что может мотивировать этих игроков... Арсенал сейчас, скорее напоминают команду пенсионеров желающих закончить карьеру с комфортом, лентяев которых устраивает получение з.п. сидя в глубоком запасе, переоцененных футболистов и не большой группы молодёжи и игроков, которые и не прочь бы играть в другой футбол, но в таком коллективе скоро и они зачахнут. Ах да, и ещё Джака... =((
В этом туре вроде должны играть с Саутгемптоном, Хайзенхютля - и честно говоря, сомневаюсь что победят. "Святые" сейчас на ходу и играют в современный футбол - так что посмотрим, сделали ли игроки и тренер выводы по прошлым играм. Но думаю, врядли... =(((
Сантус
Сантус ответ particular (раскрыть)
15 декабря в 13:56
...такой себе британский вариант Ёжика в тумане?)
particular
particular
15 декабря в 13:47
Путь, похожий на блуждание, вероятно, огорчает руководство и напрягает поклонников...
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