Артета: «Мы должны принять всю эту критику и продолжить свой путь»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил сегодняшнее положение команды. После 12-го тура «канониры» занимают 15-е место в таблице АПЛ.
Я понимаю, что мы находимся в беде, последние проигрыши мне говорят об этом, поэтому нам нужно начинать побеждать. Все просто бросить — это не та ситуация, в которой мы хотим оказаться.
Мы живем в этой реальности прямо сейчас. Мы должны принять это, нужно быть храбрыми, сражаться и никогда не сдаваться. Не время прятаться. Мы должны принять всю эту критику и продолжить свой путь.
В этом туре вроде должны играть с Саутгемптоном, Хайзенхютля - и честно говоря, сомневаюсь что победят. "Святые" сейчас на ходу и играют в современный футбол - так что посмотрим, сделали ли игроки и тренер выводы по прошлым играм. Но думаю, врядли... =(((
В этом туре вроде должны играть с Саутгемптоном, Хайзенхютля - и честно говоря, сомневаюсь что победят. "Святые" сейчас на ходу и играют в современный футбол - так что посмотрим, сделали ли игроки и тренер выводы по прошлым играм. Но думаю, врядли... =(((