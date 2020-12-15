Артета: «Мы должны принять всю эту критику и продолжить свой путь»

Главный тренер «Арсенала» оценил сегодняшнее положение команды. После 12-го тура «канониры» занимают 15-е место в таблице АПЛ .

Я понимаю, что мы находимся в беде, последние проигрыши мне говорят об этом, поэтому нам нужно начинать побеждать. Все просто бросить — это не та ситуация, в которой мы хотим оказаться.

Мы живем в этой реальности прямо сейчас. Мы должны принять это, нужно быть храбрыми, сражаться и никогда не сдаваться. Не время прятаться. Мы должны принять всю эту критику и продолжить свой путь.