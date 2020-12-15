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Президент «Торино» отпустит игроков в январе, которые захотят уйти

15 декабря 2020, 12:44

Президент «Торино» Урбано Кайро заявил, что готов в январе отпустить всех игроков, которые пожелают уйти из команды. После 11-го тура «Торино» занимает 18-е место в таблице Серии А.

Я думаю, что очень важно, чтобы игроки проявляли уважение к себе. Важно, чтобы они хотели доказать, что они по-прежнему являются теми футболистами, что и год назад.

Если кто-то в конце чемпионата или даже в январе предпочтет уйти, не будет никаких проблем с этим. Все, у кого есть такая потребность, могут уходить. Пусть просто скажут мне об этом. Но сегодня очень важно, чтобы они были настоящими мужчинами. Они должны показать те качества, которые важны в трудные времена.

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Ozabot
Ozabot
15 декабря в 16:21
Торино по количеству забитых мячей сейчас должен быть на 8 месте где-то. Просто купите уже одного опорника и одного центрзащитника, тогда и вернетесь в середину. И Джампаоло увольте и поставьте обычного тренера молодежки. С ним даже сборная планеты будет получать люлей.
Клуб, который за 11 игр забил 19 мячей, не должен идти в зоне вылета.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 декабря в 12:47
Так себе заголовок...
Leha-ha50
Leha-ha50
15 декабря в 12:47
Свободный выход типа?!?
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