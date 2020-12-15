Президент «Торино» отпустит игроков в январе, которые захотят уйти

Президент «Торино» Урбано Кайро заявил, что готов в январе отпустить всех игроков, которые пожелают уйти из команды. После 11-го тура «Торино» занимает 18-е место в таблице Серии А.

Я думаю, что очень важно, чтобы игроки проявляли уважение к себе. Важно, чтобы они хотели доказать, что они по-прежнему являются теми футболистами, что и год назад.

Если кто-то в конце чемпионата или даже в январе предпочтет уйти, не будет никаких проблем с этим. Все, у кого есть такая потребность, могут уходить. Пусть просто скажут мне об этом. Но сегодня очень важно, чтобы они были настоящими мужчинами. Они должны показать те качества, которые важны в трудные времена.