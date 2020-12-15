Тео Эрнандес: «Не думаю о возвращении в „Реал“»

Защитник «Милана» признался, что не сожалеет о своем уходе из «Реала». Напомним, что итальянский клуб подписал футболиста летом 2019 года.

Я не знаю, сожалели ли в «Реале» о моем уходе. Я приехал в «Реал» очень молодым, и у меня не было игровой практики.

Все было сложно, потому что у меня не было той уверенности, которая есть сейчас. С тех пор как я приехал в «Милан», у меня все хорошо. Я не думаю о возвращении в «Реал».