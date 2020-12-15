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Тео Эрнандес: «Не думаю о возвращении в „Реал“»

15 декабря 2020, 12:51

Защитник «Милана» Тео Эрнандес признался, что не сожалеет о своем уходе из «Реала». Напомним, что итальянский клуб подписал футболиста летом 2019 года.

Я не знаю, сожалели ли в «Реале» о моем уходе. Я приехал в «Реал» очень молодым, и у меня не было игровой практики.

Все было сложно, потому что у меня не было той уверенности, которая есть сейчас. С тех пор как я приехал в «Милан», у меня все хорошо. Я не думаю о возвращении в «Реал».

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
15 декабря в 16:15
Очевидно, что лучше быть лучшим игроком в «Милане», чем быть лучшим лавочников у Зидана. Здесь его все любят, можно сказать, что один из ключевых игроков и лидеров команды. Да и вольготно себя чувствует: Пиоли не запирает его сзади, а дает куражить в нападении. Играй и наслаждайся.
А то, что у него какой-то плохой осадок после «Реала», было видно, когда в дерби после встречи с Хакими он какой-то дохлый стал, будто призрака увидел. Три или четыре игры не мог прийти в себя. Может в молодежке мадридцев детей бьют или что?
ФорвардЪ
ФорвардЪ
15 декабря в 14:50
Футболку получил. Благодарю!
shlifen
shlifen
15 декабря в 14:25
В Милане Эрнандес сейчас ключевой игрок, плюс безоговорочный основной, у Зидана бы он этого не получил. Вообще интересно, что Реал за последние годы распродал целую группу крайний защитников и латералей (Регилон, Хакими, Эрнандес) но зато в составе остается Марсело, а Карвахаля подменяет Васкес.
Если Милан наконец поборется за скудетто и не сольёт в Лиге Европы, то может и не стоит Тэо уходить никуда. В другой команде (не обязательно в Реале) у него не факт что пойдёт также игра. А ещё его случай должен служить хорошим примером молодым игрокам 18-21 года - не стоит слепо бежать в топ-клуб чтобы потом сидеть на лавке. Лучше играть постоянно, прогрессировать, а когда "раскроешься" - можнои в Реал идти... =)
Ruslan3132
Ruslan3132
15 декабря в 13:57
он играет полноценно каждый матч, в Реале бы этого ему сейчас не дали...все естественно
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
15 декабря в 13:03
Ну почему же... Он счастлив в Милане. Реал бросает то в жар то в холод. Впрочем Милан тоже.
beefs
beefs
15 декабря в 12:54
Рыба иет где глубже, футболист где лучше...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 декабря в 12:53
А это зря...
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