Тео Эрнандес: «Не думаю о возвращении в „Реал“»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес признался, что не сожалеет о своем уходе из «Реала». Напомним, что итальянский клуб подписал футболиста летом 2019 года.
Я не знаю, сожалели ли в «Реале» о моем уходе. Я приехал в «Реал» очень молодым, и у меня не было игровой практики.
Все было сложно, потому что у меня не было той уверенности, которая есть сейчас. С тех пор как я приехал в «Милан», у меня все хорошо. Я не думаю о возвращении в «Реал».
А то, что у него какой-то плохой осадок после «Реала», было видно, когда в дерби после встречи с Хакими он какой-то дохлый стал, будто призрака увидел. Три или четыре игры не мог прийти в себя. Может в молодежке мадридцев детей бьют или что?
А то, что у него какой-то плохой осадок после «Реала», было видно, когда в дерби после встречи с Хакими он какой-то дохлый стал, будто призрака увидел. Три или четыре игры не мог прийти в себя. Может в молодежке мадридцев детей бьют или что?
Если Милан наконец поборется за скудетто и не сольёт в Лиге Европы, то может и не стоит Тэо уходить никуда. В другой команде (не обязательно в Реале) у него не факт что пойдёт также игра. А ещё его случай должен служить хорошим примером молодым игрокам 18-21 года - не стоит слепо бежать в топ-клуб чтобы потом сидеть на лавке. Лучше играть постоянно, прогрессировать, а когда "раскроешься" - можнои в Реал идти... =)
Если Милан наконец поборется за скудетто и не сольёт в Лиге Европы, то может и не стоит Тэо уходить никуда. В другой команде (не обязательно в Реале) у него не факт что пойдёт также игра. А ещё его случай должен служить хорошим примером молодым игрокам 18-21 года - не стоит слепо бежать в топ-клуб чтобы потом сидеть на лавке. Лучше играть постоянно, прогрессировать, а когда "раскроешься" - можнои в Реал идти... =)