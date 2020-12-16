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Дешам: «Я доверяю Погба»

16 декабря 2020, 13:31

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам похвалил полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, которого в последнее время часто критикуют болельщики и футбольные эксперты.

Каждый хороший футболист проходит через такое. Быть на вершине всё время невозможно. Но мы говорим об игроке, который выступает за сборную Франции уже много лет. Я удивляюсь, что кто-то может сомневаться в профессионализме таких футболистов. У них нет привилегий, они ничего не просят. Но я им доверяю.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
16 декабря в 17:57
Тренеры сборных не сталкиваются напрямую с происками агентов игроков, как это бывает в клубах.
Когда нет денежных вопросов и проблем, тогда и жить проще. Хотя и за матчи за сборные своих стран они получают деньги.
КЭТиК
КЭТиК
16 декабря в 13:32
Погба постоянно что-то требует, нет ему веры.
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