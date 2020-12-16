Дешам: «Я доверяю Погба»

Главный тренер сборной Франции похвалил полузащитника «Манчестер Юнайтед» , которого в последнее время часто критикуют болельщики и футбольные эксперты.

Каждый хороший футболист проходит через такое. Быть на вершине всё время невозможно. Но мы говорим об игроке, который выступает за сборную Франции уже много лет. Я удивляюсь, что кто-то может сомневаться в профессионализме таких футболистов. У них нет привилегий, они ничего не просят. Но я им доверяю.