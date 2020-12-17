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«Спартак» отреагировал на слухи о возвращении Промеса

вчера, 16:02

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес может вернуться в московский клуб.

Не могу как-то прокомментировать эти слухи, так как наша селекционная служба работает в тишине.

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Все комментарии
mortid
mortid ответ Владимир 77 (раскрыть)
вчера в 21:35
А ему Кокорин в ответ: "Деточка! Ваше место возле 26". Промес спрашивает: "А кто это такой?" а ему отвечают: "Это Кокоша Питерский".
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:38
Собирают весь криминал.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 19:29, ред.
Заходит такой Промес в раздевалку Спартака"Сколько я зарезал,сколько перерезал..."
МапС
МапС
вчера в 19:27, ред.
Газизов случайно не служил в РВСН?
Кстати Федун очень даже причастен:
В 1977 году окончил военно-политический факультет Ростовского высшего военного командного училища им. М. И. Неделина.
В 1984 году окончил адъюнктуру Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского, где остался преподавать. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук. С 1984 по 1992 год читал в этой Академии социологию. Дослужился до звания полковника.
Всех причастных с Праздником!
"После нас - тишина!"
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 19:09
Новый/ старый директор Спартака Попов намекал болельщикам, что сможет вернуть Промеса. Для всех было бы хорошо!
МапС
МапС
вчера в 19:07
Тихушника в клубе уже нет, а тишина осталась.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Evilhuman (раскрыть)
вчера в 18:46
В "сидячем" мире правильно будет не согласиться, а подписаться!
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:09
    Evilhuman
    Evilhuman
    вчера в 17:41
    Любят мясные уголовников подписывать), промес вместо тюрьмы даже на спам второй раз может согласиться
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 17:21
    Велком Братуха!
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 17:18
    Не против значит и взять.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 17:05, ред.
    Вполне вероятно. Промесу светит 8 лет, а так попросит политическое убежище, примет российское гражданство и будет играть только в РПЛ.
    Но, а если серьёзно это будет момент истины для Промеса, признать себя неудачником или пытаться ещё раз попасть в топ чемпионат. Вроде для этого и уезжал, но не потянул в Ла Лиге за Севилью, а теперь ещё и ЛЧ променять на клуб, который "живёт на вулкане".
    beefs
    beefs
    вчера в 16:59
    не прижился в Голландии...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 16:59
    Второго уголовника решили приютить, Кокорин одобряет. Если еще считать, что в любой цивилизованной стране Гулиев тоже бы отсидел, то собирается целая банда.

    Только не понимаю, зачем он им, учитывая скорый суд, все равно пару лет сидеть будет еще.
    leopit
    leopit
    вчера в 16:52
    И правильно-африканская селекция не подведёт!
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 16:34
    Тедеско тоже прыгал в тишине.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 16:34
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 16:32
    А что думает сам Промес???
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 16:29
    Не реагировать - это значит промолчать.
    морозз
    морозз
    вчера в 16:27
    Гробовая тишина, так будет правильнее!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:24
    Ладно хоть реагирует...
    санек002
    санек002 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 16:20
    мертвые с косами стоять!и тишина!
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 16:20
    Ответ Федуна :Не знаю,но из Тарасовки выдачи нет!

    ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 16:17
    По-тихому было при Газизове . Итог - тишинаааааа!!!!
    Cat01
    Cat01
    вчера в 16:14
    Зачем эти сплетни!!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ КЭТиК (раскрыть)
    вчера в 16:12
    Как Неймар во Франции и Роналдо в Италии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))
    Илья85
    Илья85 ответ КЭТиК (раскрыть)
    вчера в 16:10
    Так сказать ,ляжет на ДНО.))))))
    Я на стреме
    Я на стреме
    вчера в 16:09
    в тишине даже у Дзюбы не получилось
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 16:04
    Будет скрываться от правосудия в России.
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