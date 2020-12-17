«Спартак» отреагировал на слухи о возвращении Промеса

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес может вернуться в московский клуб.
Не могу как-то прокомментировать эти слухи, так как наша селекционная служба работает в тишине.
Кстати Федун очень даже причастен:
В 1977 году окончил военно-политический факультет Ростовского высшего военного командного училища им. М. И. Неделина.
В 1984 году окончил адъюнктуру Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского, где остался преподавать. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук. С 1984 по 1992 год читал в этой Академии социологию. Дослужился до звания полковника.
Всех причастных с Праздником!
"После нас - тишина!"
Кстати Федун очень даже причастен:
В 1977 году окончил военно-политический факультет Ростовского высшего военного командного училища им. М. И. Неделина.
В 1984 году окончил адъюнктуру Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского, где остался преподавать. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук. С 1984 по 1992 год читал в этой Академии социологию. Дослужился до звания полковника.
Всех причастных с Праздником!
"После нас - тишина!"
Но, а если серьёзно это будет момент истины для Промеса, признать себя неудачником или пытаться ещё раз попасть в топ чемпионат. Вроде для этого и уезжал, но не потянул в Ла Лиге за Севилью, а теперь ещё и ЛЧ променять на клуб, который "живёт на вулкане".
Но, а если серьёзно это будет момент истины для Промеса, признать себя неудачником или пытаться ещё раз попасть в топ чемпионат. Вроде для этого и уезжал, но не потянул в Ла Лиге за Севилью, а теперь ещё и ЛЧ променять на клуб, который "живёт на вулкане".
Только не понимаю, зачем он им, учитывая скорый суд, все равно пару лет сидеть будет еще.
Только не понимаю, зачем он им, учитывая скорый суд, все равно пару лет сидеть будет еще.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.