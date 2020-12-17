Самедов одобряет возвращение Промеса в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов прокомментировал слухи, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес может вернуться в московский клуб.
Это хорошая новость. Промес — сильный легионер. Только «Спартаку», скорее всего, придется перестроиться, отойти от схемы в пять защитников. Квинси нужно пространство, бровка, тогда он сможет творить, смещаться в центр, забивать и отдавать.
Он сюда приедет как звезда, как человек, который выигрывал титул со «Спартаком». В любом случае это большое усиление. Если Квинси вернется, будет здорово.
Промес — хороший и добрый парень, который уважительно ко всем относился. Он не заносчивый, вел себя хорошо. С ним в общении не было никаких трудностей.
...а Ханчарэнка даёт последние указания на последний матч в ЦСКА,через своего информатора-Иванну Облакову.
...а Ханчарэнка даёт последние указания на последний матч в ЦСКА,через своего информатора-Иванну Облакову.
Кокорин на всякий случай взял в руки стул
Кокорин на всякий случай взял в руки стул