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Самедов одобряет возвращение Промеса в «Спартак»

вчера, 15:32

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов прокомментировал слухи, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес может вернуться в московский клуб.

Это хорошая новость. Промес — сильный легионер. Только «Спартаку», скорее всего, придется перестроиться, отойти от схемы в пять защитников. Квинси нужно пространство, бровка, тогда он сможет творить, смещаться в центр, забивать и отдавать.

Он сюда приедет как звезда, как человек, который выигрывал титул со «Спартаком». В любом случае это большое усиление. Если Квинси вернется, будет здорово.

Промес — хороший и добрый парень, который уважительно ко всем относился. Он не заносчивый, вел себя хорошо. С ним в общении не было никаких трудностей.

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cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:37
Как-будто самедов папа промеса.
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 19:15
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 17:35
    Похоже в спартаке намечается добрая традиция пристраивать у себя уголовников.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 16:58
    А разве трудно здесь приобрести.? Я думаю, что Федун специально нанял человека, чтобы разные слухи вокруг "народной" команды не утихали. А то же интерес стал катастрофически падать. Зарему обсудили, Газизова обсудили, Попова обсудили , Тедеску проводили, что еще осталось? Вот и подкинули. Чтобы популярность не падала.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    вчера в 16:49
    На овощебазу пускай Самедов его устроит))))
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 16:29
    Только на границу ножик надо отобрать!А так пусть возвращается-неплохой игрок и весёлый парень!

    ...а Ханчарэнка даёт последние указания на последний матч в ЦСКА,через своего информатора-Иванну Облакову.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 15:45, ред.
    Новогодние Ути......ох сколько их еще будет....
    Я на стреме
    Я на стреме
    вчера в 15:45
    "...уж он таких повидал"
    Кокорин на всякий случай взял в руки стул
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 15:35
    Пошли по стопам цска?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 15:34
    Это на воде вилами нарисовано.
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