Агент Шкурина: «В ЦСКА к этой ситуации относятся ровно»

Агент нападающего ЦСКА прокомментировал информацию, что футболист исключен из состава сборной Беларуси на 2021 год.

Футболистам такое не сообщают, но это все было прогнозируемо. Несколько дней назад я журналистам говорил, что Илье звонили тренеры молодежной сборной. Они сказали, что если он не приедет, то его могут забрать в армию. Сегодняшние публикации говорят, что это было решение не просто тренера, а футбольной федерации. Ее возглавляет бывший военком. Такие методы работы.

Как это на него повлияет? Он же не в Беларуси находится. Его исключили из списков, есть определенная процедура. Будут пытаться призвать его в армию каким-то образом. Пока он не будет возвращаться в Беларусь. Тем более что у него действующий контракт.

В ЦСКА , судя по происходящему в команде, к этой ситуации относятся ровно. Не беспокоит ли их то, что его могут призвать в армию посреди сезона? Вот если сам военком приедет на игру ЦСКА и каким-то образом выкрадет его из раздевалки ЦСКА , то тогда может.