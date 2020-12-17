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Агент Шкурина: «В ЦСКА к этой ситуации относятся ровно»

вчера, 15:02

Агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина прокомментировал информацию, что футболист исключен из состава сборной Беларуси на 2021 год.

Футболистам такое не сообщают, но это все было прогнозируемо. Несколько дней назад я журналистам говорил, что Илье звонили тренеры молодежной сборной. Они сказали, что если он не приедет, то его могут забрать в армию. Сегодняшние публикации говорят, что это было решение не просто тренера, а футбольной федерации. Ее возглавляет бывший военком. Такие методы работы.

Как это на него повлияет? Он же не в Беларуси находится. Его исключили из списков, есть определенная процедура. Будут пытаться призвать его в армию каким-то образом. Пока он не будет возвращаться в Беларусь. Тем более что у него действующий контракт.

В ЦСКА, судя по происходящему в команде, к этой ситуации относятся ровно. Не беспокоит ли их то, что его могут призвать в армию посреди сезона? Вот если сам военком приедет на игру ЦСКА и каким-то образом выкрадет его из раздевалки ЦСКА, то тогда может.

Илья же живой человек и он переживает из-за всей этой истории, но держится молодцом. В таком возрасте парень из Беларуси забил за ЦСКА уже 3 мяча. Так что все у него хорошо.

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mangox22
mangox22
вчера в 19:22
понятно что его погнали из сборной ,скоро и Чвлова погонят
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:17
Это вообще не касается ЦСКА.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 17:49
Конечно у него ведь тут крыша
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:32, ред.
Как это -"ЦСКА не волнует"? У нас единое экономическое пространство и он злоупотребил нашим гостеприимством,для того,чтобы укрыться от священного долга-службы в партизанских частях дружественной Белоруссии? Нехорошо,надо выдать "кухаркина сына".

...а теперь есть кому нести чемоданы Ханчарэнки до Белорусского вокзала.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:28
да и призовут не велика потеря))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 16:18
Он к армии имеет такое же отношение как Миранчук к тепловозу, Шунин к ГИБДД, Бакаев к потребкооперации, аДзюба к сборщику фотоаппаратов.
ДСА
ДСА
вчера в 16:03
Клубу то все равно, даже хорошо, если за сборную играть не будет.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 15:52
Не думаю, что он захочет сменить гражданство, но предложить стоит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:45
Через 5 лет будет гражданином России!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:41
У ихней армии штыки чай найдутся
Без него бульбашвики обойдутся!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:31
Опередили!Надо срочно ефрейтора ему повесить))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:23
Куда хотят призвать Шкурина? Он и так уже армеец!
Cat01
Cat01
вчера в 15:10
Надо играть только футбол
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