Путин прокомментировал интимное видео с участием Дзюбы

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал слитое в Сеть интимное видео с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
Должна ли повлиять эта ситуация на Дзюбу? Ответ очевидный, не должна. Он пускай там сам разбирается со своими связями, со своими делами личными. Но влезать в личную жизнь, конечно, недостойно нормального общества. Ясно, что, к сожалению, это всегда будет для публичных людей, а он все-таки человек публичный, это было неизбежно. Для него и для людей, которые живут такой публичной жизнью, это хороший урок. Имейте это в виду.
Есть еще общие правила, и лучше их придерживаться. А должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет. Смотрел ли я видео? Не смотрел.
А эти данные общеизвестны в мире.
А эти данные общеизвестны в мире.
Конечно, очень часто у крупных наших бизнесменов и политиков все оформлено неофициально, через третьих лиц и т.д. Разобраться может только специалист, имея доступ к документам.
Но, говоря откровенно, все эти данные о состоянии отстаются тайной только для россиян. Увы...
Конечно, очень часто у крупных наших бизнесменов и политиков все оформлено неофициально, через третьих лиц и т.д. Разобраться может только специалист, имея доступ к документам.
Но, говоря откровенно, все эти данные о состоянии отстаются тайной только для россиян. Увы...
"А Путин в такой якобы проблемной стране как наша - один из богатейших людей планеты." Предоставь доказательства про "40 миллиардов долларов" Путина, а то их все ищут, ищут, а окромя обычных заявлений дело и не двигается. Вся надежда только на тебя. Жду.
"А Путин в такой якобы проблемной стране как наша - один из богатейших людей планеты." Предоставь доказательства про "40 миллиардов долларов" Путина, а то их все ищут, ищут, а окромя обычных заявлений дело и не двигается. Вся надежда только на тебя. Жду.
А Путин в такой якобы проблемной стране как наша - один из богатейших людей планеты. Совпадение? Не думаю...
А Путин в такой якобы проблемной стране как наша - один из богатейших людей планеты. Совпадение? Не думаю...
Ничего не отобрали, продал свою долю и получил деньги. Просто сделал свой осознанный выбор. Те же самые владельцы Гугла или Фейсбука в подобной ситуации более сговорчивы с властями своей страны, а тут на Дурова, похоже, даже уголовного дела не завели. А В Контакте же живет и здравствует и по сей день, обеспечивает коллектив работой.
Ничего не отобрали, продал свою долю и получил деньги. Просто сделал свой осознанный выбор. Те же самые владельцы Гугла или Фейсбука в подобной ситуации более сговорчивы с властями своей страны, а тут на Дурова, похоже, даже уголовного дела не завели. А В Контакте же живет и здравствует и по сей день, обеспечивает коллектив работой.
А насчёт, высокотехнологичных производств, вот молодой предприниматель Павел Дуров создал В контакте. Чем кончилось? Вынужденная эмиграция, выгнали из страны. Пипец...
А насчёт, высокотехнологичных производств, вот молодой предприниматель Павел Дуров создал В контакте. Чем кончилось? Вынужденная эмиграция, выгнали из страны. Пипец...
"Молодые создают мало бизнесов, из-за грабительских процентных ставок пр кредитам, огромной коррупции, незащищённости бизнеса, когда его могут тупо "отжать"." Только почти все поголовно хотят создать бизнес "купи-продай", а не что то из сферы высокотехнологичного производства, что является обычным перетеканием денег из одного кармана в другой внутри страны, а не получение их извне. Было бы желание создать что то в высокотехнологичной отрасли, то нашли бы поддержку даже в правительстве, получили бы льготы и кредиты под низкий процент.
"А насчет санкций и нефти - подними документы по приватизации и найдёшь кучу нарушений, и в Европейских судах докажешь незаконность создания компаний олигархов и их миллиардов. Что говорить, Ходорковского захотели - сразу "раскулачили", хотя чем он хуже других был?" Так ты сначала найди, реши проблемы с иностранными акционерами, которые априори будут в любом суде правы, а они есть в каждой негосударственной компании, поставь под контроль доморощенных владельцев, которые с большим энтузиазмом сразу же объявят себя "борцами с режимом", и сразу начнут выигрывать дела во всех международных судах, а, возможно, и начнут создавать собственные армии и республики на территории России при полной поддержке "мировой общественности". Ходорковского осудили и конфисковали полностью идеально по всем законам. А теперь ответь, неужели отменили обязательства по выплатам акционерам Юкоса? Я об этом что то не слышал, последняя озвученная сумма составляла, похоже, цифру около 60 миллиардов долларов. И теперь представь, что подобные решения будут по любым компаниям, которые захотим "раскулачить". Потянем сумму выплат?
"Молодые создают мало бизнесов, из-за грабительских процентных ставок пр кредитам, огромной коррупции, незащищённости бизнеса, когда его могут тупо "отжать"." Только почти все поголовно хотят создать бизнес "купи-продай", а не что то из сферы высокотехнологичного производства, что является обычным перетеканием денег из одного кармана в другой внутри страны, а не получение их извне. Было бы желание создать что то в высокотехнологичной отрасли, то нашли бы поддержку даже в правительстве, получили бы льготы и кредиты под низкий процент.
"А насчет санкций и нефти - подними документы по приватизации и найдёшь кучу нарушений, и в Европейских судах докажешь незаконность создания компаний олигархов и их миллиардов. Что говорить, Ходорковского захотели - сразу "раскулачили", хотя чем он хуже других был?" Так ты сначала найди, реши проблемы с иностранными акционерами, которые априори будут в любом суде правы, а они есть в каждой негосударственной компании, поставь под контроль доморощенных владельцев, которые с большим энтузиазмом сразу же объявят себя "борцами с режимом", и сразу начнут выигрывать дела во всех международных судах, а, возможно, и начнут создавать собственные армии и республики на территории России при полной поддержке "мировой общественности". Ходорковского осудили и конфисковали полностью идеально по всем законам. А теперь ответь, неужели отменили обязательства по выплатам акционерам Юкоса? Я об этом что то не слышал, последняя озвученная сумма составляла, похоже, цифру около 60 миллиардов долларов. И теперь представь, что подобные решения будут по любым компаниям, которые захотим "раскулачить". Потянем сумму выплат?
Молодые создают мало бизнесов, из-за грабительских процентных ставок пр кредитам, огромной коррупции, незащищённости бизнеса, когда его могут тупо "отжать". В основном, у нас все "молодые успешные бизнесмены" - это сыновья чиновников. Почему бы это???
А насчет санкций и нефти - подними документы по приватизации и найдёшь кучу нарушений, и в Европейских судах докажешь незаконность создания компаний олигархов и их миллиардов. Что говорить, Ходорковского захотели - сразу "раскулачили", хотя чем он хуже других был?
Молодые создают мало бизнесов, из-за грабительских процентных ставок пр кредитам, огромной коррупции, незащищённости бизнеса, когда его могут тупо "отжать". В основном, у нас все "молодые успешные бизнесмены" - это сыновья чиновников. Почему бы это???
А насчет санкций и нефти - подними документы по приватизации и найдёшь кучу нарушений, и в Европейских судах докажешь незаконность создания компаний олигархов и их миллиардов. Что говорить, Ходорковского захотели - сразу "раскулачили", хотя чем он хуже других был?
"новые предприятия не создаются, наукоемкие перспективные отрасли не развиваются" Извиняюсь, а у нас капитализм? Страна для хозяев собственной жизни, предприимчивых, деловых? Так почему обычные люди за 30 лет так и не проявляют инициативы, чтобы что то создать из производства, но считают, что бизнес - это исключительно нажива на природных ресурсах и торговля? Может проблема в самом обществе, а не в нынешней власти?
"Нефтедоллары должны не идти в карман элитам, а тратиться на развитие страны." А за счет чего живут космическая отрасль, ВПК, научный сектор? За счет чего на половину пополняется пенсионный фонд? Не за счет ли нефтедолларов? Или вы против частного сектора в этом бизнесе? Ну так природные ресурсы фактически принадлежат народу, а бизнес платит за аренду тех же скважин в бюджет. Или думаете, что у Алешеньки другое понимание по принадлежности ресурсов? Или рассчитываете перевести все в ведение государственных компаний путем национализации? Ну так любой европейский суд присудит такие неустойки и штрафные санкции за нарушения договоров с нефтяными компаниями, что и во век не расплатимся. Иначе эмбарго на поставки и покупать, как контрабанду, будет только Китай за треть рыночной стоимости. Не нравится цена? Ну так ищи где дороже возьмут.
"новые предприятия не создаются, наукоемкие перспективные отрасли не развиваются" Извиняюсь, а у нас капитализм? Страна для хозяев собственной жизни, предприимчивых, деловых? Так почему обычные люди за 30 лет так и не проявляют инициативы, чтобы что то создать из производства, но считают, что бизнес - это исключительно нажива на природных ресурсах и торговля? Может проблема в самом обществе, а не в нынешней власти?
"Нефтедоллары должны не идти в карман элитам, а тратиться на развитие страны." А за счет чего живут космическая отрасль, ВПК, научный сектор? За счет чего на половину пополняется пенсионный фонд? Не за счет ли нефтедолларов? Или вы против частного сектора в этом бизнесе? Ну так природные ресурсы фактически принадлежат народу, а бизнес платит за аренду тех же скважин в бюджет. Или думаете, что у Алешеньки другое понимание по принадлежности ресурсов? Или рассчитываете перевести все в ведение государственных компаний путем национализации? Ну так любой европейский суд присудит такие неустойки и штрафные санкции за нарушения договоров с нефтяными компаниями, что и во век не расплатимся. Иначе эмбарго на поставки и покупать, как контрабанду, будет только Китай за треть рыночной стоимости. Не нравится цена? Ну так ищи где дороже возьмут.
Лучше бы Путин о стране говорил, о жизни людей.
Лучше бы Путин о стране говорил, о жизни людей.
Я вот, что скажу. В 90-е, когда Ельцин рвался к власти, его пустующее кресло во время дебатов, а потом появление будущего царя Бориса в студии с поглаживанием галстука, я отметил про себя ещё тогда, что этот человек принесет много бед россиянам. Что к сожалению и произошло.
Сейчас у меня точно такое же чувство. Вижу Навального, и там ничего хорошего.
Смутные времена пришли в Россию...Остаётся поднимать настроение вот такими роликами клоуна). Смейтесь друзья! Смейтесь. Нахаляву "сметану"навернете...хоть).
Я вот, что скажу. В 90-е, когда Ельцин рвался к власти, его пустующее кресло во время дебатов, а потом появление будущего царя Бориса в студии с поглаживанием галстука, я отметил про себя ещё тогда, что этот человек принесет много бед россиянам. Что к сожалению и произошло.
Сейчас у меня точно такое же чувство. Вижу Навального, и там ничего хорошего.
Смутные времена пришли в Россию...Остаётся поднимать настроение вот такими роликами клоуна). Смейтесь друзья! Смейтесь. Нахаляву "сметану"навернете...хоть).
"Что ты их защищаешь???" А я как бы вижу кто к власти стремится. Среди них новых Лениных нет, обещают всем всё, но не говорят как, какими методами этого добиться, не рассказывают о рисках тех или иных планируемых шагов. Так что выбираю между практиками и популистами и мой выбор очевиден.
"Что ты их защищаешь???" А я как бы вижу кто к власти стремится. Среди них новых Лениных нет, обещают всем всё, но не говорят как, какими методами этого добиться, не рассказывают о рисках тех или иных планируемых шагов. Так что выбираю между практиками и популистами и мой выбор очевиден.