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Путин прокомментировал интимное видео с участием Дзюбы

вчера, 14:51

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал слитое в Сеть интимное видео с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

Должна ли повлиять эта ситуация на Дзюбу? Ответ очевидный, не должна. Он пускай там сам разбирается со своими связями, со своими делами личными. Но влезать в личную жизнь, конечно, недостойно нормального общества. Ясно, что, к сожалению, это всегда будет для публичных людей, а он все-таки человек публичный, это было неизбежно. Для него и для людей, которые живут такой публичной жизнью, это хороший урок. Имейте это в виду.

Есть еще общие правила, и лучше их придерживаться. А должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет. Смотрел ли я видео? Не смотрел.

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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ваша совесть (раскрыть)
сегодня в 11:44
Все вопросы заранее согласованы с пресс-службой. Никакой отсебятины не допускается, иначе Президент такого " приятного " может наслушаться о своей работе, что мама не горюй.
Павел Якунин
Павел Якунин ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 02:34
А ведь это, увы, правда...
djaich
djaich ответ Павел Якунин (раскрыть)
сегодня в 02:26, ред.
Это уже полный абсурд пошел. Разговор заканчиваю.
Павел Якунин
Павел Якунин ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 02:22, ред.
А зачем кому-то срывать покровы? Это никому невыгодно. Нынешняя Россия всех очень устраивает. Гонит нефть и не выступает, угрозы западным державам не представляет.
А эти данные общеизвестны в мире.
djaich
djaich ответ Павел Якунин (раскрыть)
сегодня в 02:17
Это не статистика, а обычные голословные утверждения, а я предоставлял именно статистику, официальную. Да хоть через пятых лиц было бы оформлено, но все равно "сорвали бы покровы", нашли бы способ организовать санкции именно против этих компаний, если это ни для кого не "секрет", кто конечный бенефициар всей схемы. Что иное могло бы еще эффективнее заставить капитулировать наше руководство? Шесть лет прошло - а ничего не сделали. Так что подобные заявления даже сколь нибудь серьезно обсуждать неприлично.
Павел Якунин
Павел Якунин ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 01:56, ред.
Какие оппоненты??? Это такая же статистика как про 46 тыс. зарплаты, которую Вы приводили. Просто та статистика Вам нравится, а эта - нет.
Конечно, очень часто у крупных наших бизнесменов и политиков все оформлено неофициально, через третьих лиц и т.д. Разобраться может только специалист, имея доступ к документам.
Но, говоря откровенно, все эти данные о состоянии отстаются тайной только для россиян. Увы...
djaich
djaich ответ Павел Якунин (раскрыть)
сегодня в 01:44, ред.
Ну так это не доказательства - "Его оппоненты заявляют, что он владеет тем то и тем то". Любой может заявить о чем угодно, нужны документы. А самое слабое место во всей цепочке - присоединение Крыма. Было бы правдой, то не рискнул бы ставить под вопрос существование такого замечательного бизнеса, работающего, получается, исключительно на импорт, да еще и с иностранными активами.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 01:38
Ветка про вопрос про Дзюбу к г-ну Путину превратился в политические дебаты, в одном соглашусь с теме кто поддерживает Путина, вряд ли это было ФСБ, слишком сложная схема для устранения г-на Навального, если бы хотели бы его убрать могли сработать под ОПГ, зачем усложнять с новичком и т.д. А вообще оппозиция нужна нашей власти, чтобы делать вид, что у нас демократия, а не тоталитарный строй, так что вряд ли из-за видосов на ютубе ФСБ стало бы убивать Навального.
Павел Якунин
Павел Якунин ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 01:35
https://www.celebritynetworth.com/list/top-50-richest-politicians/
djaich
djaich ответ Павел Якунин (раскрыть)
сегодня в 01:29
Вот и задавай такие вопросы частникам. Почему многие из них в "серой зоне" работают? Почему налоги не платят на содержание тех же врачей и учителей? Повысь минималку - так они все в "серую зону" уйдут, денег то жалко, свои же - не чужие.
"А Путин в такой якобы проблемной стране как наша - один из богатейших людей планеты." Предоставь доказательства про "40 миллиардов долларов" Путина, а то их все ищут, ищут, а окромя обычных заявлений дело и не двигается. Вся надежда только на тебя. Жду.
Павел Якунин
Павел Якунин ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 01:23
Нет, не буду. Но миллионы хороших, работящих людей в России получают копейки. Любой труд должен оплачиваться достойно, и государство должно это контролировать.
А Путин в такой якобы проблемной стране как наша - один из богатейших людей планеты. Совпадение? Не думаю...
djaich
djaich ответ Павел Якунин (раскрыть)
сегодня в 01:18, ред.
Боремся не за существование, а за "светлое будущее". С обеспечением существования все в порядке. Если не пьешь - будешь успешен. Главное, не чурайся работы, в том числе и строителем. А во вторых, не правительство создает какие либо условия и рамки, а сами люди своей созидательной предприимчивостью и прочие страны с их транснациональными корпорациями, которые не дают зайти на их рынки сбыта и зубами отстаивают свои позиции даже на наших внутренних рынках, с помощью внешнеполитических нажимов, обычного демпинга, всего чего угодно. Ты же экономист? Так должен тогда понимать, как это все работает. Или будешь рассказывать байки про "свободную конкуренцию"?
Павел Якунин
Павел Якунин ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 01:10, ред.
В иммиграции в США тоже очень сложно пробиваться иммигранту, и нахрена нашему правительству создавать такие условия, чтобы мы все БОРОЛИСЬ ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ???????
djaich
djaich ответ Павел Якунин (раскрыть)
сегодня в 01:09
Есть канал "Время-вперед" на Ютубе, посмотри на досуге.
djaich
djaich ответ Павел Якунин (раскрыть)
сегодня в 01:08
Каждому свое. Кто то в США едет за самореализацией и лучшей жизнью, а кто то в России остается при любых обстоятельствах. Здесь, в РФ, мы сами ответственны за свое будущее и окружающую нас действительность, не требуем изначальных тепличных условий, а боремся, и мне это нравится.
Павел Якунин
Павел Якунин ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 01:08
Ооох, насчет сдвигов, Ваши слова да Богу в уши, но что-то я сомневаюсь...
djaich
djaich ответ Павел Якунин (раскрыть)
сегодня в 01:03
Отток мозгов? Есть такое. Только без создания транснациональных корпораций с юридическим адресом в РФ, которые будут заказывать теоретической науке те или иные разработки по профилю, эти "мозги", извиняюсь, не особо нужны. А проблема все в тех же самых рынках сбыта, зайти на которые почти невозможно и которые сдали в конце 80х годов. Но все равно, определенные отрасли мы держим, чтобы не утратить инженерные школы. Понемногу, насколько позволяет бюджет, пытаемся возрождать национальное производство, хотя бы за счет обеспечения госзаказами, определенные сдвиги есть. Будем двигаться дальше. А таким людям, как Дуров, предоставляем, получается, равные с теми же США возможности и требования, так что пенять нечего.
Павел Якунин
Павел Якунин ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 00:55
И вместо того, чтобы помогать России, я учу математики темнокожих ребят в американском колледже.
Павел Якунин
Павел Якунин ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 00:52
А по итогу страшный отток мозгов и просто грамотных людей за границу, а на строителях успешную страну в XXI веке не построишь...
djaich
djaich ответ Павел Якунин (раскрыть)
сегодня в 00:48
Ну так и есть, опрометчиво поступил. Опытные преподаватели, похоже, сидят на своих местах в городах до последнего, вполне возможно, что переизбыток подготавливаемых кадров. Так что, как понимаю, даже вариантов с самореализацией в рамках теоретической науки не было?
Ничего не отобрали, продал свою долю и получил деньги. Просто сделал свой осознанный выбор. Те же самые владельцы Гугла или Фейсбука в подобной ситуации более сговорчивы с властями своей страны, а тут на Дурова, похоже, даже уголовного дела не завели. А В Контакте же живет и здравствует и по сей день, обеспечивает коллектив работой.
Павел Якунин
Павел Якунин ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 00:32
Я и учился на учителя математики и готов был пойти в городские школы или техникум учить. Но везде брали своих. И мне предложили только ехать в деревенскую школу за 6 тысяч. 6 тысяч!!!
А насчёт, высокотехнологичных производств, вот молодой предприниматель Павел Дуров создал В контакте. Чем кончилось? Вынужденная эмиграция, выгнали из страны. Пипец...
djaich
djaich ответ Павел Якунин (раскрыть)
сегодня в 00:20
Позволяет. Только есть еще педагогические институты, которые и готовят специалистов по профилю. Да, и разве когда поступал, неужели планировал работать именно учителем и рассчитывал получать очень большую зарплату? Опрометчиво. Разве тогда были какие то предпосылки к подобному ходу мыслей? "Это гораздо шире, чем строитель как раз." Только строители более востребованы. А то получается, что "могу и музеологом, и историком, и экскурсоводом, и в офисе просто бумажки перебирать, а нанимают, почему то, строителей".
"Молодые создают мало бизнесов, из-за грабительских процентных ставок пр кредитам, огромной коррупции, незащищённости бизнеса, когда его могут тупо "отжать"." Только почти все поголовно хотят создать бизнес "купи-продай", а не что то из сферы высокотехнологичного производства, что является обычным перетеканием денег из одного кармана в другой внутри страны, а не получение их извне. Было бы желание создать что то в высокотехнологичной отрасли, то нашли бы поддержку даже в правительстве, получили бы льготы и кредиты под низкий процент.
"А насчет санкций и нефти - подними документы по приватизации и найдёшь кучу нарушений, и в Европейских судах докажешь незаконность создания компаний олигархов и их миллиардов. Что говорить, Ходорковского захотели - сразу "раскулачили", хотя чем он хуже других был?" Так ты сначала найди, реши проблемы с иностранными акционерами, которые априори будут в любом суде правы, а они есть в каждой негосударственной компании, поставь под контроль доморощенных владельцев, которые с большим энтузиазмом сразу же объявят себя "борцами с режимом", и сразу начнут выигрывать дела во всех международных судах, а, возможно, и начнут создавать собственные армии и республики на территории России при полной поддержке "мировой общественности". Ходорковского осудили и конфисковали полностью идеально по всем законам. А теперь ответь, неужели отменили обязательства по выплатам акционерам Юкоса? Я об этом что то не слышал, последняя озвученная сумма составляла, похоже, цифру около 60 миллиардов долларов. И теперь представь, что подобные решения будут по любым компаниям, которые захотим "раскулачить". Потянем сумму выплат?
Павел Якунин
Павел Якунин ответ djaich (раскрыть)
вчера в 23:46
Математика позволяет преподавать в школах, колледжах, вузах. Экономика - работать в производственном секторе и сфере услуг. Это гораздо шире, чем строитель как раз.
Молодые создают мало бизнесов, из-за грабительских процентных ставок пр кредитам, огромной коррупции, незащищённости бизнеса, когда его могут тупо "отжать". В основном, у нас все "молодые успешные бизнесмены" - это сыновья чиновников. Почему бы это???
А насчет санкций и нефти - подними документы по приватизации и найдёшь кучу нарушений, и в Европейских судах докажешь незаконность создания компаний олигархов и их миллиардов. Что говорить, Ходорковского захотели - сразу "раскулачили", хотя чем он хуже других был?
djaich
djaich ответ Павел Якунин (раскрыть)
вчера в 23:31
Так расскажи мне о практическом применении диплома по математике. Куда с ним? Только в теоретическую науку? А если она не имеет практического воплощения, то и отдачи никакой? Так, обычная дорогостоящая игрушка?
"новые предприятия не создаются, наукоемкие перспективные отрасли не развиваются" Извиняюсь, а у нас капитализм? Страна для хозяев собственной жизни, предприимчивых, деловых? Так почему обычные люди за 30 лет так и не проявляют инициативы, чтобы что то создать из производства, но считают, что бизнес - это исключительно нажива на природных ресурсах и торговля? Может проблема в самом обществе, а не в нынешней власти?
"Нефтедоллары должны не идти в карман элитам, а тратиться на развитие страны." А за счет чего живут космическая отрасль, ВПК, научный сектор? За счет чего на половину пополняется пенсионный фонд? Не за счет ли нефтедолларов? Или вы против частного сектора в этом бизнесе? Ну так природные ресурсы фактически принадлежат народу, а бизнес платит за аренду тех же скважин в бюджет. Или думаете, что у Алешеньки другое понимание по принадлежности ресурсов? Или рассчитываете перевести все в ведение государственных компаний путем национализации? Ну так любой европейский суд присудит такие неустойки и штрафные санкции за нарушения договоров с нефтяными компаниями, что и во век не расплатимся. Иначе эмбарго на поставки и покупать, как контрабанду, будет только Китай за треть рыночной стоимости. Не нравится цена? Ну так ищи где дороже возьмут.
Rattlehead
Rattlehead ответ ZjzoRe (раскрыть)
вчера в 23:22, ред.
Если я не принимаю за чистую монету версию с отравлением Навального спецслужбами РФ, это уже автоматически делает меня почитателем Киселева? А я-то думал, что людей с дихотомическим мышлением уже практически не осталось, ан нет.
ZjzoRe
ZjzoRe ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 23:17
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 23:14
    Зачем пропустили этот вопрос?
    Лучше бы Путин о стране говорил, о жизни людей.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 23:09
      Павел Якунин
      Павел Якунин ответ djaich (раскрыть)
      вчера в 23:08, ред.
      Я не гуманитарий, у меня по математике диплом, а кандидатская по экономике. И я должен работать на стройке и жить в вагончике??? В том то и дело, что у нас все вакансии на стройках и т.д., потому что страна деградирует, новые предприятия не создаются, наукоемкие перспективные отрасли не развиваются. И это вина правительств всех уровней в России. Нефтедоллары должны не идти в карман элитам, а тратиться на развитие страны.
      djaich
      djaich ответ Павел Якунин (раскрыть)
      вчера в 23:01
      А бесконтрольное массовое производство гуманитариев и экономистов вместо технических специалистов и квалифицированной рабочей силы - это правильная организация человеческого капитала? В Москве ты жил бы, похоже, к примеру, в вагончике для строителей или в расселенном доме, приспособленном под нужды строительной бригады. Тратится бы не пришлось. Опять же подобные претензии можно выдвигать только если работаешь на государственной должности. К примеру, чиновником, или силовиком. Врачи и учителя содержатся за счет региональных бюджетов, так что все претензии уже должны предъявлять на местах. А с частником все просто - он, лично, оценивает твои услуги во столько то, и ты волен либо согласиться, либо отказаться. Государство к этому уже не имеет отношения, кроме как заставить хозяина платить хотя бы минималку.
      "Что ты их защищаешь???" А я как бы вижу кто к власти стремится. Среди них новых Лениных нет, обещают всем всё, но не говорят как, какими методами этого добиться, не рассказывают о рисках тех или иных планируемых шагов. Так что выбираю между практиками и популистами и мой выбор очевиден.
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