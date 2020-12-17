Путин прокомментировал интимное видео с участием Дзюбы

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал слитое в Сеть интимное видео с нападающим «Зенита» .

Должна ли повлиять эта ситуация на Дзюбу? Ответ очевидный, не должна. Он пускай там сам разбирается со своими связями, со своими делами личными. Но влезать в личную жизнь, конечно, недостойно нормального общества. Ясно, что, к сожалению, это всегда будет для публичных людей, а он все-таки человек публичный, это было неизбежно. Для него и для людей, которые живут такой публичной жизнью, это хороший урок. Имейте это в виду.

Есть еще общие правила, и лучше их придерживаться. А должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет. Смотрел ли я видео? Не смотрел.