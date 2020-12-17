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Семшов: «Между „Ростовом“ и ЦСКА всегда интересные матчи»

вчера, 15:56
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший российский футболист Игорь Семшов прокомментировал предстоящий матч «Ростова» и ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ.

Карпин — мудрый тренер, он старается, чтобы «Ростов» играл в атакующий футбол. В первом тайме команда использует активный прессинг. Его клуб всегда хочет играть на победу, но это футбол, происходят разные результаты.

Между «Ростовом» и ЦСКА всегда интересные матчи. Каждой команде важно забрать три очка.

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Аксинья
Аксинья
вчера в 19:20
Делать ставки на исход встречи когда играет Ростов себе дороже - поэтому без риска можно взять что ничьи не будет, а если с риском то к этому добавить ОЗ и ТБ 2,5 ))
Kaguzuti
Kaguzuti
вчера в 17:41
Ростов должен выиграть.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:38
Ждемс матча, надеюсь великий Витя, после него уйдет.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:37
Даже отсутствие любимчика Михайловича Облякова нас не спасает.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:36
Даже не сомневаюсь, что Ростов победит, наши кривоногие нападающие не умеют бить по воротам а те несколько ударов, ккоторые пытаются нанести даже в створ не попадают.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 17:33
Пусть будет красивый и честный футбол!
ДСА
ДСА
вчера в 17:20
Валера должен взять три очка.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 17:00, ред.
Ростову удачной охоты
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:36
За "Ростов" - Карпин, за ЦСКА - теория вероятности. Что-то семь матчей без побед насчитал. Должны же армейцы когда-нибудь выиграть?
А Ханчэренко....... ну вы в курсе.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:35
скорее это хотелки семшова и они далеки от истины)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:23
Точно,не то что "Зенит"-"Спартак";даже пусть ЦСКА немного шансов на победу имеет,со своим "сбитым специалистом",похожим на главного тренера.

...и потому он должен быть уволен при любом исходе матча.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:58
Мы обязаны побеждать!
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