Семшов: «Между „Ростовом“ и ЦСКА всегда интересные матчи»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч «Ростова» и ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ .

Карпин — мудрый тренер, он старается, чтобы «Ростов» играл в атакующий футбол. В первом тайме команда использует активный прессинг. Его клуб всегда хочет играть на победу, но это футбол, происходят разные результаты.