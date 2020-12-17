Семшов: «Между „Ростовом“ и ЦСКА всегда интересные матчи»

Бывший российский футболист Игорь Семшов прокомментировал предстоящий матч «Ростова» и ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ.
Карпин — мудрый тренер, он старается, чтобы «Ростов» играл в атакующий футбол. В первом тайме команда использует активный прессинг. Его клуб всегда хочет играть на победу, но это футбол, происходят разные результаты.
Между «Ростовом» и ЦСКА всегда интересные матчи. Каждой команде важно забрать три очка.
А Ханчэренко....... ну вы в курсе.
А Ханчэренко....... ну вы в курсе.
...и потому он должен быть уволен при любом исходе матча.
...и потому он должен быть уволен при любом исходе матча.