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«Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова

сегодня, 21:45

Пресс-служба «Локомотива» объявила об уходе генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова со своих должностей.

Сегодня состоялось общее собрание акционеров АО ФК «Локомотив», на котором был избран новый состав совета директоров клуба. В него вошли: Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.

Новый состав совета директоров избрал своим председателем заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Плутника Александра Альбертовича.

Также на Совете директоров был назначен новый генеральный директор клуба. Им стал бронзовый призер в составе «Локомотива» 1994 года Леонченко Владимир Валерьевич. С 2008 по 2019 год Владимир Валерьевич занимал посты исполнительного директора, председателя совета профессионального союза футболистов и тренеров.

Ранее сообщалось, что на место Мещерякова в «Локомотиве» претендует заместитель гендиректора РЖД.

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ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 22:03
Я пошёл в холодильник за бухлом!
d_fincher
d_fincher
сегодня в 22:01
Была проделана колоссальная работа:

-Локомотив вернули из лидера в середину таблицы
-По слухам у команды долг в 35 млн евро
-Чемпионский состав развален
-Тренер-легенда отстранен
-Лидеры проданы

И всё это за такое короткое время. Почему люди. которые не разбираются в футболе, управляют нашим футболом?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 21:57
Дождались!!!!!!!!!!!!!!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 21:55
"Мавры сделали свое дело, мавры могут уходить."
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:54
Болельщиков Локо можно только поздравить!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 21:53
Эти пусть идут туалеты РЖД убирают.
Loko57
Loko57
сегодня в 21:53
Вот это подарок на новый год от РЖД 👏👏👏
Faustello
Faustello
сегодня в 21:47
Кикнули Кикнадзу, теперь бедолага будет шкерится от болел...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 21:47
Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Ну, или паровоз покидает тупиковую ветку.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:46
Ну наконецто свершилось,что дальше?
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 21:46
Ого, я думал Кикнадзе ещё годик побарахтается, Николич я так понимаю отправится следом.
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