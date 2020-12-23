«Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова

Пресс-служба «Локомотива» объявила об уходе генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова со своих должностей.

Сегодня состоялось общее собрание акционеров АО ФК «Локомотив», на котором был избран новый состав совета директоров клуба. В него вошли: Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.

Новый состав совета директоров избрал своим председателем заместителя генерального директора ОАО « РЖД » Плутника Александра Альбертовича.

Также на Совете директоров был назначен новый генеральный директор клуба. Им стал бронзовый призер в составе «Локомотива» 1994 года Леонченко Владимир Валерьевич. С 2008 по 2019 год Владимир Валерьевич занимал посты исполнительного директора, председателя совета профессионального союза футболистов и тренеров.