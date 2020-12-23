«Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова

Пресс-служба «Локомотива» объявила об уходе генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова со своих должностей.
Сегодня состоялось общее собрание акционеров АО ФК «Локомотив», на котором был избран новый состав совета директоров клуба. В него вошли: Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.
Новый состав совета директоров избрал своим председателем заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Плутника Александра Альбертовича.
Также на Совете директоров был назначен новый генеральный директор клуба. Им стал бронзовый призер в составе «Локомотива» 1994 года Леонченко Владимир Валерьевич. С 2008 по 2019 год Владимир Валерьевич занимал посты исполнительного директора, председателя совета профессионального союза футболистов и тренеров.
Ранее сообщалось, что на место Мещерякова в «Локомотиве» претендует заместитель гендиректора РЖД.
-Локомотив вернули из лидера в середину таблицы
-По слухам у команды долг в 35 млн евро
-Чемпионский состав развален
-Тренер-легенда отстранен
-Лидеры проданы
И всё это за такое короткое время. Почему люди. которые не разбираются в футболе, управляют нашим футболом?
-Локомотив вернули из лидера в середину таблицы
-По слухам у команды долг в 35 млн евро
-Чемпионский состав развален
-Тренер-легенда отстранен
-Лидеры проданы
И всё это за такое короткое время. Почему люди. которые не разбираются в футболе, управляют нашим футболом?