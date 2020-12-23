На пост гендиректора «Локомотива» претендует бывший футболист и агент

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сегодня, 19:15

Советник губернатора Воронежской области Владимир Леонченко включен в число претендентов на пост генерального директора «Локомотива».

По информации источника, 48-летний Леонченко получит назначение в «Локомотив», если заместитель генерального директора «Российских железных дорог» Александр Плутник станет главой совета директоров московского «Локомотива».

Владимир Леонченко известен по выступлениям за московские «Динамо», «Торпедо» и «Локомотив» и другие клубы. Карьеру игрока завершил в 2007 году, после чего работал тренером, футбольным агентом, возглавлял профсоюз российских футболистов и тренеров.