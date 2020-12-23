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На пост гендиректора «Локомотива» претендует бывший футболист и агент

сегодня, 19:15

Советник губернатора Воронежской области Владимир Леонченко включен в число претендентов на пост генерального директора «Локомотива».

По информации источника, 48-летний Леонченко получит назначение в «Локомотив», если заместитель генерального директора «Российских железных дорог» Александр Плутник станет главой совета директоров московского «Локомотива».

Владимир Леонченко известен по выступлениям за московские «Динамо», «Торпедо» и «Локомотив» и другие клубы. Карьеру игрока завершил в 2007 году, после чего работал тренером, футбольным агентом, возглавлял профсоюз российских футболистов и тренеров.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 19:59
Может кто-то толковый придёт
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:54
Лакомое место для многих.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:41
Это хоть не Вася))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:40
Через месяц и он станет для всех плохой!
shlomo
shlomo
сегодня в 19:40
Ну что можно добавить.....Леонченко Володя...всего в чемпионате России в составе 5 команд сыграл в 282 матчах и забил 34 гола.....кстати входит в число самых результативных исполнителей пенальти в чемпионате России ( на его счету 20 голов с пенальти при 23 ударах (87 %).... еще он Бронзовый призёр чемпионата России: 1994, 2000.....ну во всяком случае о футболе знает не со слов кого то....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:28
Ну хоть бывший футболист войдёт.
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