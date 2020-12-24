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Зидан: «Чертовски тяжёлая игра. Выпускать Азара было бы неуместно»

сегодня, 02:57
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Гранадой» (2:0) в матче 15-го тура Примеры.

Это была такая сложная игра, чертовски тяжёлая игра. Вот каким был для нас этот матч.

«Гранада» приехала прессинговать. Первый там был трудным, второй вышел намного лучше. Я очень рад за игроков, учитывая сложность таких матчей. Мы заслужили победу своим выступлением во втором тайме.

Игроки продолжают работать и готовиться ко всем матчам. Это то, что они должны делать. Мы будем проигрывать. Время от времени это неизбежно. Я рад за игроков, потому что они стерпели критику.

Зидан также объяснил, почему оставил на скамейке запасных недавно восстановившегося от травмы полузащитника Эдена Азара.

Я думал, что выпускать его будет неуместно. Это была тяжёлая игра. Я не хотел рисковать Эденом. Он в порядке, но мы идём постепенно.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:06
А клму сейчас легко?
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