Зидан: «Чертовски тяжёлая игра. Выпускать Азара было бы неуместно»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Гранадой» (2:0) в матче 15-го тура Примеры.
Это была такая сложная игра, чертовски тяжёлая игра. Вот каким был для нас этот матч.
«Гранада» приехала прессинговать. Первый там был трудным, второй вышел намного лучше. Я очень рад за игроков, учитывая сложность таких матчей. Мы заслужили победу своим выступлением во втором тайме.
Игроки продолжают работать и готовиться ко всем матчам. Это то, что они должны делать. Мы будем проигрывать. Время от времени это неизбежно. Я рад за игроков, потому что они стерпели критику.
Зидан также объяснил, почему оставил на скамейке запасных недавно восстановившегося от травмы полузащитника Эдена Азара.
Я думал, что выпускать его будет неуместно. Это была тяжёлая игра. Я не хотел рисковать Эденом. Он в порядке, но мы идём постепенно.