Зидан: «Чертовски тяжёлая игра. Выпускать Азара было бы неуместно»

Главный тренер «Реала» прокомментировал победу над «Гранадой» (2:0) в матче 15-го тура Примеры.

Это была такая сложная игра, чертовски тяжёлая игра. Вот каким был для нас этот матч.

«Гранада» приехала прессинговать. Первый там был трудным, второй вышел намного лучше. Я очень рад за игроков, учитывая сложность таких матчей. Мы заслужили победу своим выступлением во втором тайме.

Игроки продолжают работать и готовиться ко всем матчам. Это то, что они должны делать. Мы будем проигрывать. Время от времени это неизбежно. Я рад за игроков, потому что они стерпели критику.