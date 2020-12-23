Газидис: «Ибрагимович — это сила природы»

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис оценил вклад нападающего в успехи команды. В данный момент «Милан» возглавляет таблицу Серии А.

В команде мы видим молодых игроков, обладающих индивидуальностью, энергией, целеустремленностью и характером, которые ведут команду вперед.

Златан — это сила природы. Нынешний сезон может быть одним из самых больших достижений в его карьере. Я думаю, что он подошел к этому с невероятной страстью и серьезностью.