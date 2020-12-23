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Газидис: «Ибрагимович — это сила природы»

сегодня, 14:21

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис оценил вклад нападающего Златана Ибрагимовича в успехи команды. В данный момент «Милан» возглавляет таблицу Серии А.

В команде мы видим молодых игроков, обладающих индивидуальностью, энергией, целеустремленностью и характером, которые ведут команду вперед.

Златан — это сила природы. Нынешний сезон может быть одним из самых больших достижений в его карьере. Я думаю, что он подошел к этому с невероятной страстью и серьезностью.

Недавно Газидис подтвердил, что «Милан» зимой будет покупать игроков.

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Все комментарии
Loko57
Loko57
сегодня в 15:06
Ибра это мощь!
Faustello
Faustello ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 14:47, ред.
Не, скорее Газизов получил прибалтийский паспорт)))
David Young
David Young ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 14:40
.
David Young
David Young ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 14:40
Это не он, это Ваня, его русский сводный брат.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:25
Ибра это Ибра,других таких нет!
Faustello
Faustello
сегодня в 14:23
Хрена се Газизов уже в Милане генеральным работает?)))
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