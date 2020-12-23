Бывший футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль считает, что Лионель Месси будет удостоен звания лучшего футболиста в истории.
Напомним, Месси побил рекорд бразильца Пеле по количеству голов за один клуб.
Если вы спросите меня, кто такой Майкл Джордан, то я отвечу, что это лучший баскетболист в истории. Думаю, что Месси будет такой же статус — лучший футболист всех времен. Нам повезло, что в наше время живет Месси.
В «Барселоне» Лео побил все рекорды, и я не знаю, найдется ли кто-нибудь, кто сможет побить его достижения в будущем, ведь он установил очень высокую планку.
Я по-прежнему верю, что «Барселона» с Месси продолжит выигрывать титулы, однако ему еще предстоит завоевать трофей в составе сборной.
Скоро косметический инопланетянин улетит на Тау Кита, там будут разыгрывать очередной титул Лиги Чемпионов Вселенной.
Даже по времени могу сказать, это легко, они всегда разыгрывают свои Кубки параллельно с ЛЧ, в этом неудобство, в матчах с "Ювентусом", "Ромой" и резервом "Ливерпуля" он просто физически не мог там и там сыграть, пришлось брать Кубки Вселенной, они важнее.
Скоро косметический инопланетянин улетит на Тау Кита, там будут разыгрывать очередной титул Лиги Чемпионов Вселенной.
Даже по времени могу сказать, это легко, они всегда разыгрывают свои Кубки параллельно с ЛЧ, в этом неудобство, в матчах с "Ювентусом", "Ромой" и резервом "Ливерпуля" он просто физически не мог там и там сыграть, пришлось брать Кубки Вселенной, они важнее.