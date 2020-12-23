Пуйоль: «Месси будет носить статус лучшего футболиста всех времен»

Бывший футболист «Барселоны» считает, что будет удостоен звания лучшего футболиста в истории.

Напомним, Месси побил рекорд бразильца Пеле по количеству голов за один клуб.

Если вы спросите меня, кто такой Майкл Джордан, то я отвечу, что это лучший баскетболист в истории. Думаю, что Месси будет такой же статус — лучший футболист всех времен. Нам повезло, что в наше время живет Месси.

В «Барселоне» Лео побил все рекорды, и я не знаю, найдется ли кто-нибудь, кто сможет побить его достижения в будущем, ведь он установил очень высокую планку.

Я по-прежнему верю, что «Барселона» с Месси продолжит выигрывать титулы, однако ему еще предстоит завоевать трофей в составе сборной.