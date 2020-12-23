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Пуйоль: «Месси будет носить статус лучшего футболиста всех времен»

сегодня, 16:04

Бывший футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль считает, что Лионель Месси будет удостоен звания лучшего футболиста в истории.

Напомним, Месси побил рекорд бразильца Пеле по количеству голов за один клуб.

Если вы спросите меня, кто такой Майкл Джордан, то я отвечу, что это лучший баскетболист в истории. Думаю, что Месси будет такой же статус — лучший футболист всех времен. Нам повезло, что в наше время живет Месси.

В «Барселоне» Лео побил все рекорды, и я не знаю, найдется ли кто-нибудь, кто сможет побить его достижения в будущем, ведь он установил очень высокую планку.

Я по-прежнему верю, что «Барселона» с Месси продолжит выигрывать титулы, однако ему еще предстоит завоевать трофей в составе сборной.

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Все комментарии
Я на стреме
Я на стреме ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 16:54
Пуйоля можно только поблагодарить что не стал Месси с Шакил О, Нилом сравнивать )
alexgurzan
alexgurzan ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 16:53
Рэймон Джеймс)
David Young
David Young
сегодня в 16:42
Аналогом Майкла Джордана в футболе является скорее Пеле, чем кто либо ещё. Месси скорее можно соотнести с Леброном Джеймсом, например, или некоторыми другими всё ещё играющими баскетболистами.
juvenale
juvenale ответ Project Pandora (раскрыть)
сегодня в 16:39
смешно)))таких как Джордан больше не будет,Джордан и есть баскетбол...а кто такой Леброн
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:34
Это слишком сомнительное утверждение)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 16:31
Пуйоль конечно человек уважаемый,но не объективен в данном случае.Не будет никогда Месси лучшим футболистом всех времён,т.к. он так ничего и не выиграл со сборной,НИЧЕГО ОТ СЛОВА СОВСЕМ!!!Да и в клубах Рон сильнее играл.Все основные трофеи Лео выиграл в эпоху гениальной Барсы,после этого и он сдулся.
alexgurzan
alexgurzan ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 16:29
.
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 16:21
Джордан ... Один из лучших, но не самый лучший. Леброн уже давно обошел его почти по всем возможным показателям и продолжает играть. Так что с баскетболистом он точно неправ, а с футболистом на мой взгляд и подавно.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 16:15
Я тоже так думаю.

Скоро косметический инопланетянин улетит на Тау Кита, там будут разыгрывать очередной титул Лиги Чемпионов Вселенной.

Даже по времени могу сказать, это легко, они всегда разыгрывают свои Кубки параллельно с ЛЧ, в этом неудобство, в матчах с "Ювентусом", "Ромой" и резервом "Ливерпуля" он просто физически не мог там и там сыграть, пришлось брать Кубки Вселенной, они важнее.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 16:12, ред.
если только с пластмассовой короной на голове, из каталонского супермаркета
Gelious
Gelious
сегодня в 16:07
Да в том и дело, что рекорды "в Барселоне" побел. Как ЛЧ или сборные, так пшик в воздух. Даже в своей стране по сравнению с Марадоной его, можно сказать, не воспринимают, как бы ни пиарила его местная федерация там.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:06
Некто роналду против...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:06
Кто лучший за всю историю спорить будут бесконечно, но один из лучших - это точно
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