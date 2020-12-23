Роналду подвел итоги уходящего года

Нападающий «Ювентуса» прокомментировал поражение в матче 14-го тура Серии А с «Фиорентиной» (0:3).

Вчера, с плохим выступлением и результатом, мы закрыли наши запланированные игры на 2020 год, особенный год во многих отношениях. Пустые стадионы, COVID-19, отложенные игры, длительные остановки и очень плотный календарь.

Но мы не ищем оправданий. Мы знаем, что должны больше работать, чтобы играть лучше и побеждать постоянно. Мы — «Ювентус»! И мы не можем принять ничего меньшего, чем превосходство на поле.

Верьте в нас, доверяйте нашей команде так же, как мы доверяем вам, и тогда мы добьемся успеха.