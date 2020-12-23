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Роналду подвел итоги уходящего года

сегодня, 15:20
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 3Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал поражение в матче 14-го тура Серии А с «Фиорентиной» (0:3).

Вчера, с плохим выступлением и результатом, мы закрыли наши запланированные игры на 2020 год, особенный год во многих отношениях. Пустые стадионы, COVID-19, отложенные игры, длительные остановки и очень плотный календарь.

Но мы не ищем оправданий. Мы знаем, что должны больше работать, чтобы играть лучше и побеждать постоянно. Мы — «Ювентус»! И мы не можем принять ничего меньшего, чем превосходство на поле.

Верьте в нас, доверяйте нашей команде так же, как мы доверяем вам, и тогда мы добьемся успеха.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 16:11
Осечки всегда бывают.... Всё будет хорошо!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:11
А судей поздравить с Новым годом?Забыл?
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 16:03, ред.
Роналду с Месси настолько ментально связаны, что не сговариваюсь в лужу садятся одновременно
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:52
Даже судей не поблагодарил, а без них и половину мячей своих бы не забил
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 15:45
Роналду подвёл итоги уходящего года, но его тут же забанили модераторы Соккера.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:23
Надо доказывать в следующем году
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