«Спартак» продлил контракты с Ребровым и Ещенко

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что клуб продлил еще на год соглашения с футболистами команды Артемом Ребровым и Андреем Ещенко, чьи контракты истекали летом 2021 года.
Клуб продлил еще на год контракты с Артемом Ребровым и Андреем Ещенко. Рассчитываем, что они продолжат работать на благо команды.
Если опытный человек, пусть и возрастной, согласен сидеть на скамейке для подстраховки, то почему бы и нет? Это лучше, чем искать нового на стороне или пытать счастье с вратарями из молодёжки.
Если опытный человек, пусть и возрастной, согласен сидеть на скамейке для подстраховки, то почему бы и нет? Это лучше, чем искать нового на стороне или пытать счастье с вратарями из молодёжки.