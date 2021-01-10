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«Спартак» продлил контракты с Ребровым и Ещенко

10 января 2021, 15:00

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что клуб продлил еще на год соглашения с футболистами команды Артемом Ребровым и Андреем Ещенко, чьи контракты истекали летом 2021 года.

Клуб продлил еще на год контракты с Артемом Ребровым и Андреем Ещенко. Рассчитываем, что они продолжат работать на благо команды.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ ответ trimetil (раскрыть)
11 января в 20:27
Насколько я понимаю, он был долго травмирован и его перевели во вторую команду..
trimetil
trimetil ответ mphuZ (раскрыть)
10 января в 20:31
Селихов?
Ravshan878
Ravshan878 ответ cska vperiod (раскрыть)
10 января в 20:05
Зачем продлили контракт с Ещенко? Авторитет спартака что ли.)))
cska vperiod
cska vperiod
10 января в 17:18
Смешно особенно с штанголизом.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 января в 16:46
Значить пригодятся
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
10 января в 16:35
Есть желание играть,клуб не против.Достойное завершение карьеры.
ABir
ABir
10 января в 16:05
Ветераны борозду не испортят, а молодым подскажут
makkie
makkie
10 января в 16:03
Уважение дедам, дай Бог здоровья!)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 января в 16:03
Всего на год?!
STVA 1
STVA 1 ответ Трезвый повар (раскрыть)
10 января в 15:58
Вот с Ребровым это как то более понятно!Опытный и на скамейку! А вот Ещенко уже и в ФНЛ не думаю что потянет!
sv_1969
sv_1969 ответ particular (раскрыть)
10 января в 15:55
Зачем этот могикан нужен!
mphuZ
mphuZ ответ Трезвый повар (раскрыть)
10 января в 15:40
Может потому, что у них больше нет запасного вратаря для основной команды?

Если опытный человек, пусть и возрастной, согласен сидеть на скамейке для подстраховки, то почему бы и нет? Это лучше, чем искать нового на стороне или пытать счастье с вратарями из молодёжки.
Трезвый повар
Трезвый повар
10 января в 15:34
Может Спартак ещё пенсию им платить будет? Какой смысл продлевать контракт с Ребровым?
particular
particular
10 января в 15:25
Ещенко - в тему... Один из последних могикан...
Сп62
Сп62
10 января в 15:12
Теперь за Спартак я спокоен.
Правдин Семён
Правдин Семён
10 января в 15:10
Думаю, зп упала у них. А пользу они ещё способны приносить.
Cat01
Cat01
10 января в 15:06
Это опора команды...
d_fincher
d_fincher
10 января в 15:04
Спартак продлил льготы для пенсионеров, а не отменил, как некоторые. Горжусь своей командой!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
10 января в 15:01
Если только для создания нужной атмосферы в раздевалке.
ДАША Д
ДАША Д
10 января в 15:01
Это дань уважения игрокам.
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