Пресс-служба «Вест Бромвича» сообщает, что 37-летний голкипер присоединился к клубу.

Контракт с ветераном рассчитан до конца нынешнего сезона.

Напомним, последними клубами Лонергана были «Ливерпуль» и «Сток Сити».

Experienced goalkeeper Andy Lonergan has joined us on a short-term deal 🧤

