«Наполи» нацелился на подписание защитника «Арсенала»

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11 января 2021, 10:48

Защитник «Арсенала» может перебраться в «Наполи».

Как сообщает источник со ссылкой на The Telegraph, неаполитанский клуб хотел подписать шотландца ещё летом 2019 года, однако проиграл борьбу за трансфер игрока «Арсеналу». Теперь «Наполи» собирается убедить «канониров» продать футболиста.

Лондонский клуб будет готов расстаться с Тирни только в том случае, если «Наполи» заплатит за защитника внушительную сумму денег.

В нынешнем сезоне шотландец провёл 21 матч во всех соревнованиях, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.