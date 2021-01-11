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«Наполи» нацелился на подписание защитника «Арсенала»

11 января 2021, 10:48

Защитник «Арсенала» Киран Тирни может перебраться в «Наполи».

Как сообщает источник со ссылкой на The Telegraph, неаполитанский клуб хотел подписать шотландца ещё летом 2019 года, однако проиграл борьбу за трансфер игрока «Арсеналу». Теперь «Наполи» собирается убедить «канониров» продать футболиста.

Лондонский клуб будет готов расстаться с Тирни только в том случае, если «Наполи» заплатит за защитника внушительную сумму денег.

В нынешнем сезоне шотландец провёл 21 матч во всех соревнованиях, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
11 января в 16:17
Не ну Тирни никак...Озила можем предложить, в подарок к нему можно забрать Виллиана
ЮЗИК
ЮЗИК
11 января в 13:00
Арсенал потихоньку разберают
ДСА
ДСА
11 января в 12:59
Наполи много не даст.
Loko57
Loko57
11 января в 11:24
Арсеналу сейчас не стоит раскидываться игроками.
STVA 1
STVA 1
11 января в 11:02
Хорошее было бы усиление!
Cat01
Cat01
11 января в 10:50
Желаем удачи и здоровья
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