Лэмпард: «Есть вероятность, что Томори уйдёт в аренду»

Главный тренер «Челси» поделился новостями о будущем защитника , который может покинуть лондонский клуб из-за отсутствия игровой практики.

На данный момент ситуация с Фикайо остается открытой. Есть вероятность его ухода в аренду за игровой практикой, что было бы в интересах как клуба, так и самого футболиста. Вчера я рассматривал его кандидатуру для выхода в старте, однако нам необходимо принимать решения. Я полностью доволен его работой на тренировках и отношением к делу, но делать выбор при наличии в клубе пяти центральных защитников нелегко.