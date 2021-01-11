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Лэмпард: «Есть вероятность, что Томори уйдёт в аренду»

11 января 2021, 08:53

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился новостями о будущем защитника Фикайо Томори, который может покинуть лондонский клуб из-за отсутствия игровой практики.

На данный момент ситуация с Фикайо остается открытой. Есть вероятность его ухода в аренду за игровой практикой, что было бы в интересах как клуба, так и самого футболиста. Вчера я рассматривал его кандидатуру для выхода в старте, однако нам необходимо принимать решения. Я полностью доволен его работой на тренировках и отношением к делу, но делать выбор при наличии в клубе пяти центральных защитников нелегко.

В нынешнем сезоне Томори провёл на поле всего 54 минуты во всех турнирах. Интерес к футболисту проявляет «Ньюкасл», который готов арендовать защитника до конца сезона.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
11 января в 08:56
Играть надо парню
ДАША Д
ДАША Д
11 января в 08:53
Давно пора куда-нибудь его сплавить, а не мариновать на лавке.
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