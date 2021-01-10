«Эвертон» хочет подписать хавбека «Вест Хэма» Андерсона

«Эвертон» намерен оформить трансфер Фелипе Андерсона из «Вест Хэма», сообщает TeamTalk.
По информации источника, ливерпульский клуб ищет замену хавбеку Бернарду, который, как ожидается, покинет клуб в текущее трансферное окно.
В настоящее время Андерсон находится на правах аренды в «Порту», но в скором времени будет отозван обратно в стан «молотобойцев».
Но вот после перехода в Вест Хэм совсем сдулся...толи АПЛ не осилел, толи в стиль Вест Хэма не влился...
Если Андерсон наберет форму образца выступления за Лацио, то принесет много пользы Эвертону, ну а пока считаю что толку от него будет мало
Но вот после перехода в Вест Хэм совсем сдулся...толи АПЛ не осилел, толи в стиль Вест Хэма не влился...
Если Андерсон наберет форму образца выступления за Лацио, то принесет много пользы Эвертону, ну а пока считаю что толку от него будет мало