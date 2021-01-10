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«Эвертон» хочет подписать хавбека «Вест Хэма» Андерсона

10 января 2021, 22:44

«Эвертон» намерен оформить трансфер Фелипе Андерсона из «Вест Хэма», сообщает TeamTalk.

По информации источника, ливерпульский клуб ищет замену хавбеку Бернарду, который, как ожидается, покинет клуб в текущее трансферное окно.

В настоящее время Андерсон находится на правах аренды в «Порту», но в скором времени будет отозван обратно в стан «молотобойцев».

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Все комментарии
Mangur
Mangur
11 января в 05:49
Усиление. Закономерное действие.
ДСА
ДСА
11 января в 03:38
Пока не ясно насколько это хорошее усиление.
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
11 января в 00:09
Скорее всего стиль не подходит!
Альфамен
Альфамен ответ Дон Диего (комментарий удален) (раскрыть)
10 января в 23:32
А кого Анчелотти отдал бесплатно???
Против ЦСКА
Против ЦСКА
10 января в 23:24
Папа Карло знает, что делает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 января в 23:12
Ну удачи им!
A.S.A
A.S.A
10 января в 23:04
На мой скромный взгляд, лучшее время в карьере Фелипе Андерсона было когда он выступал за Лацио...и голы забивал, и пасы раздавал, и вел за собой Лацио!
Но вот после перехода в Вест Хэм совсем сдулся...толи АПЛ не осилел, толи в стиль Вест Хэма не влился...
Если Андерсон наберет форму образца выступления за Лацио, то принесет много пользы Эвертону, ну а пока считаю что толку от него будет мало
beefs
beefs
10 января в 23:00
хотеть не вредно...
Loko57
Loko57
10 января в 22:49
Надо укреплять команду.
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