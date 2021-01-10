«Эвертон» хочет подписать хавбека «Вест Хэма» Андерсона

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10 января 2021, 22:44

«Эвертон» намерен оформить трансфер из «Вест Хэма», сообщает TeamTalk.

По информации источника, ливерпульский клуб ищет замену хавбеку Бернарду, который, как ожидается, покинет клуб в текущее трансферное окно.

В настоящее время Андерсон находится на правах аренды в «Порту», но в скором времени будет отозван обратно в стан «молотобойцев».