Агент Эмерсона: «Нам не поступало официальных предложений по трансферу»

Фернандо Гарсиа, агент защитника «Челси» Эмерсона, заявил, что ему не поступали предложения по трансферу итальянца.

Сейчас сложно что-либо сказать о его будущем. Официальных предложений не поступало. Я не узнавал, заинтересован ли «Челси» в его продаже.

Некоторые клубы делали запросы о его переходе, но я не буду говорить названия этих клубов.