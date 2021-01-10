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Агент Эмерсона: «Нам не поступало официальных предложений по трансферу»

10 января 2021, 15:56

Фернандо Гарсиа, агент защитника «Челси» Эмерсона, заявил, что ему не поступали предложения по трансферу итальянца.

Сейчас сложно что-либо сказать о его будущем. Официальных предложений не поступало. Я не узнавал, заинтересован ли «Челси» в его продаже.

Некоторые клубы делали запросы о его переходе, но я не буду говорить названия этих клубов.

Ранее агент Эмерсона заявлял, что футболист не покинет «Челси» в январе.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
10 января в 16:09
...Сейчас сложно что-либо сказать о его будущем...
....Я не узнавал, заинтересован ли «Челси» в его продаже.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226259/emerson-chelsi

Какой-то странный агент...
shlomo
shlomo
10 января в 16:00
Ну наверное агенту виднее...
КЭТиК
КЭТиК
10 января в 15:59
Уж лучше в Челси сидеть.
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