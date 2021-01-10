Агент Эмерсона: «Нам не поступало официальных предложений по трансферу»

Фернандо Гарсиа, агент защитника «Челси» Эмерсона, заявил, что ему не поступали предложения по трансферу итальянца.
Сейчас сложно что-либо сказать о его будущем. Официальных предложений не поступало. Я не узнавал, заинтересован ли «Челси» в его продаже.
Некоторые клубы делали запросы о его переходе, но я не буду говорить названия этих клубов.
Ранее агент Эмерсона заявлял, что футболист не покинет «Челси» в январе.
....Я не узнавал, заинтересован ли «Челси» в его продаже.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226259/emerson-chelsi
Какой-то странный агент...
....Я не узнавал, заинтересован ли «Челси» в его продаже.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226259/emerson-chelsi
Какой-то странный агент...