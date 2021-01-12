«Милан» контактирует с «Челси» относительно Томори

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12 января 2021, 05:14

Защитник «Челси» может продолжить карьеру в «Милане». Об интересе «россонери» к 23-летнему англичанину в своём твиттере сообщил известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

Новая возможность для Фикайо Томори: «Милан» контактирует с «Челси» по английскому центральному защитнику. Томори согласится принять этот вызов. Но главной целью «Милана» по-прежнему остаётся Мохамед Симакан из «Страсбура». Вариант с Томори может осуществиться только в случае срыва сделки [по Симакану].

Недавно главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что существует вероятность ухода Фикайо в аренду этой зимой.