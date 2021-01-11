ГлавнаяНовости

Куаме близок к переходу в «Торино». Игроком интересовались «Зенит» и «Локо»

11 января 2021, 16:43

Нападающий «Фиорентины» Кристиан Куаме может перейти в «Торино».

Как сообщается, «быки» готовы арендовать ивуарийца до конца сезона с обязательным правом выкупа за 16 млн евро. Ещё одним претендентом на игрока является «Верона».

«Фиорентина» пока не приняла окончательное решение относительно будущего Куаме. Ожидается, что ситуация станет ясна в ближайшие несколько часов.

Напомним, что интерес к Куаме проявляли «Локомотив» и «Зенит». Московский клуб был готов заплатить за переход форварда 15 млн евро.

Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием Джеко
Вчера, 21:54 Комментарии7
СлухиМбаппе не спешит продлевать контракт с ПСЖ. Клуб склоняется к продаже
Вчера, 19:30 Комментарии13
СлухиЛукас Торрейра может перейти в «Монако»
Вчера, 16:48 Комментарии2
Слухи«Бетис» интересуется Луниным
Вчера, 15:21 Комментарии3
Слухи«Ювентус» подпишет 19-летнего форварда «Катании»
Вчера, 15:12 Комментарии6
Слухи«Сампдория» продлит контракт с Верре
Вчера, 15:02 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде ответ STVA 1 (раскрыть)
11 января в 18:57
Не уверен. Эбеновое салями заинтересовало бы людей)
shlomo
shlomo ответ Федор Паршунин (раскрыть)
11 января в 17:04, ред.
Ага...:))))...скрестили бы на базе две позиции самокат и пылесос .....пылекат не особо воодушевил, а самосос вызвал живой интерес.....
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
11 января в 16:56
В плане съемки видео Артёмка бы переплюнул бы загорелого))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 января в 16:52
Значит наши пролетели!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 января в 16:51
Загорелый конкурент для Дзюбы был бы.....
Q-J-G
Q-J-G
11 января в 16:51
Торино - не Зенит... РПЛ - не Серия А. Поэтому и близок к переходу...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100