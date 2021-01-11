Куаме близок к переходу в «Торино». Игроком интересовались «Зенит» и «Локо»

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11 января 2021, 16:43

Нападающий «Фиорентины» может перейти в «Торино».

Как сообщается, «быки» готовы арендовать ивуарийца до конца сезона с обязательным правом выкупа за 16 млн евро. Ещё одним претендентом на игрока является «Верона».

«Фиорентина» пока не приняла окончательное решение относительно будущего Куаме. Ожидается, что ситуация станет ясна в ближайшие несколько часов.

Напомним, что интерес к Куаме проявляли «Локомотив» и «Зенит». Московский клуб был готов заплатить за переход форварда 15 млн евро.