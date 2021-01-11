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ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» поспорят за полузащитника «Бреста»

11 января 2021, 14:32

Полузащитник «Бреста» Ромен Февр привлёк внимание топ-клубов.

Как сообщает источник со ссылкой на Le10Sport, ПСЖ готов подписать молодого француза. Конкуренцию в борьбе за игрока парижанам составит «Манчестер Юнайтед», который видит в Февре дешёвую альтернативу Джейдону Санчо из дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне Ромен провёл 19 матчей в Лиге 1, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Поля Погба в ПСЖ за 100 млн долларов.

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ЮЗИК
ЮЗИК
11 января в 18:28
У французов больше денег
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
11 января в 18:15
Конечно в развесёлой системе игры Бреста, культивируемой Оливье Даль'Ольо, молодому игроку атакующего амплуа совсем нетрудно привлечь к себе внимание, достаточно провести более-менее стабильный отрезок и шансов проявить себя будет вдоволь. И все таки похоже в Монако совершили ошибку уступив летом Ромена прозорливым "пиратам."
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
11 января в 17:31
И так купили молодых Диалло и Пеллистри, не думаю что МЮ будет брать молодых игроков в атаку
ДСА
ДСА
11 января в 15:04
Когда такие монстры конкурируют жди рекордной сделки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 января в 14:35
Конкуренция родит предложение...
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