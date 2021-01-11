ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» поспорят за полузащитника «Бреста»

Полузащитник «Бреста» Ромен Февр привлёк внимание топ-клубов.
Как сообщает источник со ссылкой на Le10Sport, ПСЖ готов подписать молодого француза. Конкуренцию в борьбе за игрока парижанам составит «Манчестер Юнайтед», который видит в Февре дешёвую альтернативу Джейдону Санчо из дортмундской «Боруссии».
В нынешнем сезоне Ромен провёл 19 матчей в Лиге 1, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Поля Погба в ПСЖ за 100 млн долларов.