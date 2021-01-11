«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба за 100 млн долларов

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11 января 2021, 14:20

«Манчестер Юнайтед» установил ценник на полузащитника .

Как сообщает источник со ссылкой на Express Sport, «красные дьяволы» готовы продать француза за 75 млн фунтов стерлингов (101 млн долларов).