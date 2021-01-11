«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба за 100 млн долларов

«Манчестер Юнайтед» установил ценник на полузащитника Поля Погба.
Как сообщает источник со ссылкой на Express Sport, «красные дьяволы» готовы продать француза за 75 млн фунтов стерлингов (101 млн долларов).
Главным претендентом на трансфер Погба является ПСЖ. «Манчестер Юнайтед» уже уведомил парижский клуб, что не отпустит своего игрока за меньшую сумму.
Поль как игрок уже давно не показывает топ уровень (да когда он в форме выдает еще хорошие игры, но чаще всего уже играет средне) и запрашиваемых 100 млн уже явно не стоит...
В Ювентусе у него еще все было на высоком уровне, а вот в МЮ совсем сбавил обороты или сбавил требования к себе самому, имея жирный контракт
Полю в этом году будет только 28, и у него еще есть время, чтоб выйти на свой прежний уровень, вопрос только в том, нужно ли ему это...т.к в деньгах он уже не нуждается, и место в сборной Франции так же не потеряно ( вот кстати в сборной он точно играет на много лучше, чем в МЮ)...
Время покажет...надеюсь наберет форму и будет стабильно выдавать отличные матчи.
Поль как игрок уже давно не показывает топ уровень (да когда он в форме выдает еще хорошие игры, но чаще всего уже играет средне) и запрашиваемых 100 млн уже явно не стоит...
В Ювентусе у него еще все было на высоком уровне, а вот в МЮ совсем сбавил обороты или сбавил требования к себе самому, имея жирный контракт
Полю в этом году будет только 28, и у него еще есть время, чтоб выйти на свой прежний уровень, вопрос только в том, нужно ли ему это...т.к в деньгах он уже не нуждается, и место в сборной Франции так же не потеряно ( вот кстати в сборной он точно играет на много лучше, чем в МЮ)...
Время покажет...надеюсь наберет форму и будет стабильно выдавать отличные матчи.