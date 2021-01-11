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«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба за 100 млн долларов

11 января 2021, 14:20

«Манчестер Юнайтед» установил ценник на полузащитника Поля Погба.

Как сообщает источник со ссылкой на Express Sport, «красные дьяволы» готовы продать француза за 75 млн фунтов стерлингов (101 млн долларов).

Главным претендентом на трансфер Погба является ПСЖ. «Манчестер Юнайтед» уже уведомил парижский клуб, что не отпустит своего игрока за меньшую сумму.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 21:18
продавать-то пора !
hoper
hoper ответ заDOOMчивый (раскрыть)
13 января в 19:00
Это был не ключевой момент в матче, но повлиял на результат несомненно
Навзир
Навзир ответ заDOOMчивый (раскрыть)
12 января в 23:56
Спасибо,это чтоб пендосы орали на весь мир убили негра,убили негра? У него зарплата больше бюджета Ахмата, пусть Манчестер доит!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Навзир (раскрыть)
12 января в 20:47
Может в Ахмат,к Кадырову,тот быстро на ноги поставит))))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ hoper (раскрыть)
12 января в 20:46
Жозе дал установку аргентинцу,что бы любыми средствами заработал на себе удаление,с чем Ламела и справился и по сути решил исход матча.
hoper
hoper ответ заDOOMчивый (раскрыть)
12 января в 20:18
Да в МЮ бабла море.И 100 млн для клуба конечно потеря, но не смертельная.Главное избавится от этого балласта и впред подобного не допускать.А Мауру спасибо за всё .что сделал и удачи в ТТХ.Но не в матчах с нами.Мы и так от них глотанули не хило
Roman73
Roman73
11 января в 23:27
на 50 млн потянет...
Навзир
Навзир
11 января в 22:35
Манчестер то рад бы продать за такую сумму, а вот кто готов купить этот ходячий эрмитаж за такие деньги?
Сантус
Сантус
11 января в 22:11
Поматросили и бросили...)Да не влезут они все в Париж...Думаете шейхи деньги рисуют?:)У них там и так семеро по лавкам,а теперь ещё сирот Погба,Месси,Рамоса приюти.Накинь Мбаппе и Неймару...так и кровать поломается и это при том,что ФФП для ПСЖ отменили...)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ hoper (раскрыть)
11 января в 20:09
ахаха! боюсь,что уйдёт не бесплатно,а оставит дырки с бубликом в размере 100 лямов,которые заплатили. Компенсацию можете потребовать у Жозе.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Cat01 (раскрыть)
11 января в 20:05, ред.
у него стрижки не из дешёвых. Это вам не Месси или Роналду, оболваненные,а тут целые картины Ван Гога на голове. Эрмитаж.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
11 января в 20:02
как бы не продешевили с Полем.
Санчо Панса
Санчо Панса
11 января в 18:52
Да не стоит Поль таких денег! В лучшей своей форме, пожалуй, что да. Но когда Погба играл на своем максимуме за Манчестер Юнайтед? Уже так сложно вспомнить....
marvel777
marvel777 ответ Qatar Airways (раскрыть)
11 января в 18:21, ред.
Дибала на мой взгляд 100 % не заиграет да и не нужен игрок этой позиции,с аргентинцами всегда в МЮ ничего хорошего не выходило а этот еще и игрок настроения,по мне так для Погба одна дорога в ПСЖ ну или в Юве с какой-нибудь рассрочкой на 5 лет
hoper
hoper ответ Q-J-G (раскрыть)
11 января в 17:59
Холланду пока рано в этот список.Но викинг очень талантливый
hoper
hoper ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
11 января в 17:57
Изначально провальный был трансфер.Таким и будет.Этот чёрный лодырь опять уйдёт бесплатно.
95-shishani-95
95-shishani-95
11 января в 17:29
Ещё б не были готовы! С учётом того, что у него контракт заканчивается, за него мало что получится заработать. В своё время решили не продавать игрока за нормальную по нынешним меркам футбола цену. Теперь уже поздно чего-то там требовать, сейчас им нужно постараться заработать на его трансфере хотя бы что-то. Как говорится: "скупой платит дважды", в случае манчестерского клуба "жадный получает вдвое, или даже ещё меньше"! Если он вернётся в Ювентус, по примеру Мораты, то может быть ещё реанимирует свою карьеру. Посмотрим, что из этого выйдет, и ждём хороших новостей!
smolnikov
smolnikov
11 января в 16:57
Отлично! Покупаю! Ждал скидки на Н.Год,а оно вот оно как, неожиданно, после праздников скинули))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
11 января в 16:55
Погба остается в МЮ)
Qatar Airways
Qatar Airways
11 января в 16:18
Мората показывал хорошую игру в Ювентусе в одно время с Погба. Потом, скитаясь по командам, нигде ничего интересного не продемонстрировал. Но вернувшись в туринский клуб вроде как заиграл опять неплохо. Возможно, что с Погба может оказаться такая же ситуация, тем более, воссоединение с Моратой и с Пирло, пусть и в другом качестве последнего. Разумеется, за 100 миллионов его даже Ювентус не купит, в нынешних реалиях можно попробовать обмен Погба на Дибалу. Оба несколько захандрили в своих клубах и смена обстановки может помочь раскрыться и показать в будущем хорошую игру.
Q-J-G
Q-J-G ответ particular (раскрыть)
11 января в 16:10
Погба, Неймар, Балотелли, это "одного поля ягоды" в отличие от Роналду, Месси, Холланда у которых ум, мудрость, здравый смысл на первом месте... Ну, а промежуточный результат того же Холанда, и перечисленной первой тройки - мы уже видим... Как и то, что добились и продолжают, несмотря на возраст, добиваться Роналду, Месси.
particular
particular
11 января в 15:54
Отсутствие гибкости в переговорах оставит прописку французика без изменений...
BDA8181
BDA8181
11 января в 15:49
Всё таки развод)) Не сошлись характерами ))
Ozabot
Ozabot
11 января в 15:48
Сейчас бы в 2021 в разгар пандемии платить столько за игрока, когда многие клубы пытаются делать ставки на экономию и растить молодежь.
30 миллионов + бонусы это максимум. И то если согласится снизить зарплату.
Интер Рулит
Интер Рулит
11 января в 15:43
да кому он нужен за такие деньги?Распиаренный игрок от СМИ,а на футбольном поле ничего выдающегося из себя не представляет
dimagas2
dimagas2
11 января в 15:13
Я готов купить за 1 кг макарон!
Q-J-G
Q-J-G
11 января в 15:09, ред.
Уровень Погба не тот, который был у него, когда он играл в ЮВЕ... Даже тогда, за него переплатили (цена - 105 млн евро) о чём говорили многие и в чём вскоре и убедились в М.Ю, которые тогда и переплатили за Погба... Так что, цена завышена... И вообще, покупая Погба, покупают проблемы, которые может создать Погба, которые он и создает сейчас в М.Ю.....
Cat01
Cat01
11 января в 15:07
Не слишком ли большая цена???
ДАША Д
ДАША Д
11 января в 15:06
Раза в два цену выше заломили.
A.S.A
A.S.A
11 января в 14:54
От имени (а точнее от фамилии) Погба осталось только одна выгода, это реклама...
Поль как игрок уже давно не показывает топ уровень (да когда он в форме выдает еще хорошие игры, но чаще всего уже играет средне) и запрашиваемых 100 млн уже явно не стоит...
В Ювентусе у него еще все было на высоком уровне, а вот в МЮ совсем сбавил обороты или сбавил требования к себе самому, имея жирный контракт
Полю в этом году будет только 28, и у него еще есть время, чтоб выйти на свой прежний уровень, вопрос только в том, нужно ли ему это...т.к в деньгах он уже не нуждается, и место в сборной Франции так же не потеряно ( вот кстати в сборной он точно играет на много лучше, чем в МЮ)...
Время покажет...надеюсь наберет форму и будет стабильно выдавать отличные матчи.
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