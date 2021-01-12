«Милан» не может договориться о новом контракте с Доннаруммой

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12 января 2021, 16:06

Переговоры между «Миланом» и голкипером о новом контракте зашли в тупик.

Текущее соглашение вратаря истекает этим летом, однако стороны не могут договориться о новой сделке. «Милан» готов сохранить текущую зарплату Доннаруммы в 6 млн евро или поднять её до 7 млн евро (плюс бонусы). Однако голкипер хотел бы получать около 10 млн евро в год.