«Милан» не может договориться о новом контракте с Доннаруммой

Переговоры между «Миланом» и голкипером Джанлуиджи Доннаруммой о новом контракте зашли в тупик.
Текущее соглашение вратаря истекает этим летом, однако стороны не могут договориться о новой сделке. «Милан» готов сохранить текущую зарплату Доннаруммы в 6 млн евро или поднять её до 7 млн евро (плюс бонусы). Однако голкипер хотел бы получать около 10 млн евро в год.
Напомним, что в числе претендентов на Доннарумму фигурируют ПСЖ и «Тоттенхэм».
И это после того, как при прошлом продлении контракта были огромные проблемы, фанаты кидали на поле фантики крича "ДОЛЛАРума", а его агент Райола строил из себя обиженного, требовал от фанов и руководства извинений, и рассказывал что ДжиДжи в Милане не ради одних лишь денег... =)) Кто-то сомневался что история повторится перед следующим окончанием контракта?? =)
P. S. Очень сомневаюсь что Моуриньо "спит и видит" приход в Тоттенхем подобного игрока, с абсолютно неадекватным агентом, и запросами на уровне лучших игроков мира. А в ПСЖ вообще не факт что Доннарума вытеснит на лавочку Наваса, который пока всё ещё хорош, а будет ли он счастлив посидеть пару лет на лавочке - это вопрос... =)
И это после того, как при прошлом продлении контракта были огромные проблемы, фанаты кидали на поле фантики крича "ДОЛЛАРума", а его агент Райола строил из себя обиженного, требовал от фанов и руководства извинений, и рассказывал что ДжиДжи в Милане не ради одних лишь денег... =)) Кто-то сомневался что история повторится перед следующим окончанием контракта?? =)
P. S. Очень сомневаюсь что Моуриньо "спит и видит" приход в Тоттенхем подобного игрока, с абсолютно неадекватным агентом, и запросами на уровне лучших игроков мира. А в ПСЖ вообще не факт что Доннарума вытеснит на лавочку Наваса, который пока всё ещё хорош, а будет ли он счастлив посидеть пару лет на лавочке - это вопрос... =)