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«Милан» не может договориться о новом контракте с Доннаруммой

12 января 2021, 16:06

Переговоры между «Миланом» и голкипером Джанлуиджи Доннаруммой о новом контракте зашли в тупик.

Текущее соглашение вратаря истекает этим летом, однако стороны не могут договориться о новой сделке. «Милан» готов сохранить текущую зарплату Доннаруммы в 6 млн евро или поднять её до 7 млн евро (плюс бонусы). Однако голкипер хотел бы получать около 10 млн евро в год.

Напомним, что в числе претендентов на Доннарумму фигурируют ПСЖ и «Тоттенхэм».

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Все комментарии
k4apexxx4a73
k4apexxx4a73
12 января в 22:46
договорятся
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
12 января в 22:45
Джанлуиджи нужен Милану, как и Милан ему
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
12 января в 19:11
    shlifen
    shlifen
    12 января в 18:27, ред.
    Я конечно извиняюсь, но Доннарума (а точнее его агент) запрашивает зарплату равную з.п. Яна Облака - который стабильно в тройке лучших вратарей мира. Пока что ДжиДжи ещё не показал ни сравнимого со словенцем уровня стабильности на протяжении лет, ни сравнимого уровня игры лучших образцов Яна. Не говоря уже что речь об Италии... Милану стоило бы уже сейчас, пока зимнее ТО открыто, подыскать хорошего и опытного кипера на замену ДжиДжи, а самого Доннаруму отправить тренироваться в резерв, поскольку его агент занимается явным и открытым шантажом клуба...
    И это после того, как при прошлом продлении контракта были огромные проблемы, фанаты кидали на поле фантики крича "ДОЛЛАРума", а его агент Райола строил из себя обиженного, требовал от фанов и руководства извинений, и рассказывал что ДжиДжи в Милане не ради одних лишь денег... =)) Кто-то сомневался что история повторится перед следующим окончанием контракта?? =)

    P. S. Очень сомневаюсь что Моуриньо "спит и видит" приход в Тоттенхем подобного игрока, с абсолютно неадекватным агентом, и запросами на уровне лучших игроков мира. А в ПСЖ вообще не факт что Доннарума вытеснит на лавочку Наваса, который пока всё ещё хорош, а будет ли он счастлив посидеть пару лет на лавочке - это вопрос... =)
    Ozabot
    Ozabot ответ Альфамен (раскрыть)
    12 января в 18:19
    11 миллионов экономии в год за Джиджи и его братца. Думаю, найдется хороший вариант. На крайняк, встанет молодой Плиццари.
    Альфамен
    Альфамен ответ Тугарин Змый (раскрыть)
    12 января в 18:11
    Где тут утка-то???Контракт не истекает летом у него???Или ПСЖ он не интересен???Думать нужно прежде чем писать
    Альфамен
    Альфамен ответ Ozabot (раскрыть)
    12 января в 18:09
    Как раз ПСЖ нужен голкипер на долгосрочную перспективу.А вот,что будет с Миланом после ухода Джанлуиджи это вопрос.
    Тугарин Змый
    Тугарин Змый
    12 января в 18:09
    Утка полнейшая.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    12 января в 17:50
    Опять Рамма начинает бузить
    An Jo
    An Jo
    12 января в 17:45
    Зажрался.
    Насмешник
    Насмешник
    12 января в 17:44
    Не с Доннаруммой, а с его агентом.
    Ozabot
    Ozabot
    12 января в 16:35
    10 миллионов? Погнал совсем что ли вместе с Райолой. Пусть в ПСЖ тогда уж едет.
    drug01
    drug01
    12 января в 16:09
    Если очень нужен то решайте скорее
    Mangur
    Mangur
    12 января в 16:06
    Деньги предложат, договорятся
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