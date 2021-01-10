Олег Иванов покинул «Ахмат»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов на своей странице в инстаграме сообщил, что полузащитник покинул команду. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Первый контракт с клубом Олег Иванов подписал ровно девять лет назад. За эти годы он провёл за «Ахмат» около 250 встреч, став вторым футболистом в истории команды по количеству проведённых матчей. На каждой тренировке, в каждой игре за эти годы Иванов доказывал свой профессионализм, оставляя все силы на поле. Он был настоящим лидером, переживал за результаты.

Олег доброй души человек, глубоко порядочный, прекрасный семьянин. Знаю, что в будущем, после завершения карьеры игрока, он планирует получить тренерскую лицензию. Уверен, у него получится стать хорошим наставником. Благодарен Олегу за годы совместной работы. Мы не прощаемся. Всегда будем рады видеть Олега в Грозном. Он знает: «Ахмат» — его дом!