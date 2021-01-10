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Олег Иванов покинул «Ахмат»

10 января 2021, 17:02

Президент «Ахмата» Магомед Даудов на своей странице в инстаграме сообщил, что полузащитник Олег Иванов покинул команду. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Первый контракт с клубом Олег Иванов подписал ровно девять лет назад. За эти годы он провёл за «Ахмат» около 250 встреч, став вторым футболистом в истории команды по количеству проведённых матчей. На каждой тренировке, в каждой игре за эти годы Иванов доказывал свой профессионализм, оставляя все силы на поле. Он был настоящим лидером, переживал за результаты.

Олег доброй души человек, глубоко порядочный, прекрасный семьянин. Знаю, что в будущем, после завершения карьеры игрока, он планирует получить тренерскую лицензию. Уверен, у него получится стать хорошим наставником. Благодарен Олегу за годы совместной работы. Мы не прощаемся. Всегда будем рады видеть Олега в Грозном. Он знает: «Ахмат» — его дом!

Ранее появлялась информация, что Иванов хочет сменить «Ахмат» на «Химки».

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Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
11 января в 13:46
Один из профи в нашем футболе. По отношению к своему делу
kind pennywise
kind pennywise
11 января в 13:25
Ему уже 34, либо в ФНЛ, либо тренером
Правдин Семён
Правдин Семён
11 января в 01:58
Теперь можно вернуться в Спартак ))
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
10 января в 22:14
Странно что у него в сборной не получилось.
Такой разнаплановый ПЗ
Kuvkil
Kuvkil
10 января в 22:06
Очень оснащен технически. Но всему свое время.
Gahi
Gahi
10 января в 21:22
Вот так должен уходить из команды каждый профессиональный футболист который дорожит своей репутацией и клубом за который он выступал. Олег Иванов действительно стал за эти годы одним из важных игроков в команде Ахмат, меньше говорил, а больше делал для команды и доказывал своей игрой доверие которое ему оказывали в клубе. И те добрые слова и тёплые пожелания от руководства Ахмата сказанные в адрес Иванова, являются наглядным примером большого уважения к игроку. Удачи и пусть у Олега всё будет хорошо.
nikoladolgov
nikoladolgov
10 января в 20:54
Иванов и не играл за Ахмат ...
Тренер играющий. Он уже в Крыльях то не играл, а так выходил показать класс.
Видно надоело за мячиками бегать , хочется как Онопка на лавке сидеть.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
10 января в 20:26
Очень медленный стал. Арсенал? Может Рубин, к Слуцкому в реанимацию?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
10 января в 20:26
Очень талантливый и умный игрок.
ermak6848
ermak6848
10 января в 20:24
Видимо принял давно такое решение - раз в открытую заявил.
Прагматик
Владислав 122
Владислав 122
10 января в 19:53
Иванов продажная, козёл ты!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
10 января в 19:51
На пенсию?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 января в 19:15
Так я в хорошем смысле,типа работал,тяжело работал!
ТТ
ТТ ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
10 января в 18:24, ред.
А с чего ты взял,что он там "корячился"? Если бы ему там не нравилось,думаю он давно бы дал деру!!. Он 9 лет отдал этой команде и ушел очень красиво!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 января в 18:10
9 лет там корячился,уважуха!
radist_21
radist_21
10 января в 18:10
Легенда Ахмата-Терека, удачи ему!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
10 января в 17:33
устал он там
ТТ
ТТ
10 января в 17:19
Олег хороший полузащитник,хотя порой играл жёстко. Трудно будет найти замену.
КЭТиК
КЭТиК
10 января в 17:05
Пора поближе к столице подтянуться
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