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«Ахмат» хочет получить за трансфер Ненахова около 3 млн евро

14 января 2021, 15:22

«Ахмат» намерен получить за защитника Максима Ненахова около 3 млн евро.

По информации источника, «Локомотиву» интересен 22-летний футболист, но из-за высокой цены клуб может рассмотреть другие варианты. Отмечается, что ранее Ненахов был предложен нескольким клубам, в том числе и «Спартаку», где действительно ищут левого русского защитника, но там от кандидатуры Ненахова отказались, так как он правша.

Также «Ахмат» попытается в это окно продать и Андрея Семёнова.

Недавно «Ахмат» подписал румынского форварда.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
14 января в 16:54
Главное сразу попросить побольше.
ТТ
ТТ
14 января в 16:43
Талалаев строит команду !
ermak6848
ermak6848
14 января в 16:09
возможно хорошая сделка ...
Leha-ha50
Leha-ha50
14 января в 15:32
Раз сами предлагают, значит с финансами возникли проблемы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 января в 15:27
А деньги то есть?!
ЮЗИК
ЮЗИК
14 января в 15:25
Три ляма это нормально
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