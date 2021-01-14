«Ахмат» хочет получить за трансфер Ненахова около 3 млн евро

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14 января 2021, 15:22

«Ахмат» намерен получить за защитника около 3 млн евро.

По информации источника, «Локомотиву» интересен 22-летний футболист, но из-за высокой цены клуб может рассмотреть другие варианты. Отмечается, что ранее Ненахов был предложен нескольким клубам, в том числе и «Спартаку», где действительно ищут левого русского защитника, но там от кандидатуры Ненахова отказались, так как он правша.

Также «Ахмат» попытается в это окно продать и Андрея Семёнова.

Недавно «Ахмат» подписал румынского форварда.