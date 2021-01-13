ЦСКА нацелился на сенегальского полузащитника

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13 января 2021, 22:14

ЦСКА интересуется полузащитником ФК «Фатих Карагюмрюк» .

Сообщается, что москвичи предложили за 24-летнего игрока 3 млн евро, однако турецкий клуб запросил за своего футболиста 5 млн евро.