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ЦСКА нацелился на сенегальского полузащитника

13 января 2021, 22:14

ЦСКА интересуется полузащитником ФК «Фатих Карагюмрюк» Алассане Ндао.

Сообщается, что москвичи предложили за 24-летнего игрока 3 млн евро, однако турецкий клуб запросил за своего футболиста 5 млн евро.

Ранее ходили слухи, что ЦСКА ведет переговоры с «Ниццей» по трансферу полузащитника Данило.

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112910415
112910415
25 января в 15:22
а нужен таковой ?
stanichnik
stanichnik ответ makkie (раскрыть)
14 января в 09:40, ред.
Доброго Здоровья, Максим!
К сожалению, к числу перечисленных Тобой весьма сомнительных личностей soccera, модераторы добавили ещё и очень уважаемого и авторитетного динамовского "кузьмича" с ником "Napoleon"
мангo
мангo ответ makkie (раскрыть)
13 января в 23:54, ред.
ну ты видать больщой спец сокера если даже не в курсе сколько спартачей покинуло сайт или было забанено . и вообще что происходит в группах.. Кстати вот недавно один из них Charismatic, за которого я вписался и потерял акк а ты за кого то вписывался тут?)

Charismatic_2 . З
11.01.2021, 19:54
Я дико извиняюсь, а за что забанили мой главный аккаунт? Какая-то деструктивная деятельность. Я последние несколько дней вроде даже не писал ничего, а тут захожу и акк забанен пожизненно.
makkie
makkie ответ мангo (раскрыть)
13 января в 23:40
Каких бойцов: Литейного, Славного и Питермана?)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
13 января в 23:34
А вдруг лучше? Посмотрим,не заиграет куда нибудь пристроим,не пропадёт!😜
мангo
мангo
13 января в 23:27
Вижу вернули старого модератора Джобса. Наконецто то одумались .. что соккер для всех а не для 7-10 любимчиков . Надеюсь все вернется как было год назад и народ потянется Хотя за этот год потеряли довольно много сокерских бойцов.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
13 января в 23:23
Безполезняк!
Faustello
Faustello
13 января в 23:22
SHMEL
SHMEL
13 января в 23:17
    1-я конная
    1-я конная ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    13 января в 23:13
    Непонятно зачем он ЦСКА. Влашича вроде продавать не собираются, полузащитников - просто хватает. А судя по статистике он вместо Николы, но его никто продавать до конца сезона точно не будет. Только если вдруг будет действительно предложение порядка 40 млн, но я в это не верю
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    13 января в 22:57
    Зачем? Для коллекции? Чем хуже Кучаев, Марадишвили, Обляков, Ахметов, Бистрович, Сигурдссон,?
    За адекватность
    За адекватность
    13 января в 22:57, ред.
    В прошлое трансферное окно abola условно половину Примейры в РПЛ "продало". В это видимо ajansspor. com займется продажей футболистов Суперлиги Турции в РПЛ. Они наверное не в курсе, что "ЦСКА" опорника ищет и решили правого вингера, цена которого лям на трансфермаркете, за 5 впихнуть. Хотя может ВМГ уже правый вингер понадобился.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    13 января в 22:55
    Меня уже фамилии не интересует. Мне интересно, кто такой выдумщик, который каждый день новые нелепости выкладывает, а народ всерьез это обсуждает. НИКАКИХ трансферов на вход ЦСКА зимой делать НЕ БУДЕТ.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    13 января в 22:40
    Можно поторговаться.
    pomor45
    pomor45
    13 января в 22:33
    Симуляция деловитости.
    Cat01
    Cat01
    13 января в 22:32
    Турки свою цену не упустят.... Надо своих растить
    sv_1969
    sv_1969
    13 января в 22:30
    На 4-х сойдутся
    stanichnik
    stanichnik
    13 января в 22:25
    Турки всегда вначале хотят двойную цену за любой товар. Футболисты не исключение.
    Союзник противников
    Союзник противников
    13 января в 22:24
    Это более реалистично.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    13 января в 22:20
    Если хорошь,то надо брать!
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