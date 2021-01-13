ЦСКА нацелился на сенегальского полузащитника

ЦСКА интересуется полузащитником ФК «Фатих Карагюмрюк» Алассане Ндао.
Сообщается, что москвичи предложили за 24-летнего игрока 3 млн евро, однако турецкий клуб запросил за своего футболиста 5 млн евро.
Ранее ходили слухи, что ЦСКА ведет переговоры с «Ниццей» по трансферу полузащитника Данило.
К сожалению, к числу перечисленных Тобой весьма сомнительных личностей soccera, модераторы добавили ещё и очень уважаемого и авторитетного динамовского "кузьмича" с ником "Napoleon"
К сожалению, к числу перечисленных Тобой весьма сомнительных личностей soccera, модераторы добавили ещё и очень уважаемого и авторитетного динамовского "кузьмича" с ником "Napoleon"
Charismatic_2 . З
11.01.2021, 19:54
Я дико извиняюсь, а за что забанили мой главный аккаунт? Какая-то деструктивная деятельность. Я последние несколько дней вроде даже не писал ничего, а тут захожу и акк забанен пожизненно.
Charismatic_2 . З
11.01.2021, 19:54
Я дико извиняюсь, а за что забанили мой главный аккаунт? Какая-то деструктивная деятельность. Я последние несколько дней вроде даже не писал ничего, а тут захожу и акк забанен пожизненно.