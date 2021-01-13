Барбоза: «По финансам „Порту“ не конкурент „Зениту“ в борьбе за Пепе»

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал слухи о том, что вингер «Гремио» Пепе якобы отклонил предложение «Зенита» и хочет перейти в «Порту».

То, что пишут – это одно. Реальность другая. Игрок сам по себе не всё решает. Вопрос решают клубы, и только после этого идёт о речь об интересах игрока. Поэтому не стоит придавать значения информации о том, что Пепе предпочитает «Порту». Игрок может высказать своё мнение только после достижения соглашения между клубами.

Теоретически игрок может сказать, что ему не интересен такой-то клуб. Но игроки понимают, что их мысли не имеют большой удельный вес. Что нужно спокойно ждать развития отношений между клубами. Иначе любой футболист скажет: «Я хочу играть за „Барселону“, „Реал“ или „Манчестер Юнайтед“». Но он не решает, решает клуб, который достигнет договорённости с «Гремио».

Сейчас мне трудно сказать, куда перейдёт Пепе, но безусловно, у «Зенита» больший шанс договориться. Если «Зенит» захочет, то футболист будет играть за «Зенит». «Порту» – не конкурент с финансовой точки зрения.

Конечно, бразильцу проще в Португалии. Язык, культура, гастрономия. Бразильцам проще жить здесь и играть в футбол. Но это не единственный критерий. Игрок понимает, что могут предположить в «Порту», а что в «Зените». И что из себя представляют эти клубы. Он будет играть там, где предложат лучшие условия. Думаю, что у «Порту» и «Зенита» одинаковый спортивный уровень, но у «Зенита» есть более сильный аргумент.