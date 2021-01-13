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Барбоза: «По финансам „Порту“ не конкурент „Зениту“ в борьбе за Пепе»

13 января 2021, 04:56

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал слухи о том, что вингер «Гремио» Пепе якобы отклонил предложение «Зенита» и хочет перейти в «Порту».

То, что пишут – это одно. Реальность другая. Игрок сам по себе не всё решает. Вопрос решают клубы, и только после этого идёт о речь об интересах игрока. Поэтому не стоит придавать значения информации о том, что Пепе предпочитает «Порту». Игрок может высказать своё мнение только после достижения соглашения между клубами.

Теоретически игрок может сказать, что ему не интересен такой-то клуб. Но игроки понимают, что их мысли не имеют большой удельный вес. Что нужно спокойно ждать развития отношений между клубами. Иначе любой футболист скажет: «Я хочу играть за „Барселону“, „Реал“ или „Манчестер Юнайтед“». Но он не решает, решает клуб, который достигнет договорённости с «Гремио».

Сейчас мне трудно сказать, куда перейдёт Пепе, но безусловно, у «Зенита» больший шанс договориться. Если «Зенит» захочет, то футболист будет играть за «Зенит». «Порту» – не конкурент с финансовой точки зрения.

Конечно, бразильцу проще в Португалии. Язык, культура, гастрономия. Бразильцам проще жить здесь и играть в футбол. Но это не единственный критерий. Игрок понимает, что могут предположить в «Порту», а что в «Зените». И что из себя представляют эти клубы. Он будет играть там, где предложат лучшие условия. Думаю, что у «Порту» и «Зенита» одинаковый спортивный уровень, но у «Зенита» есть более сильный аргумент.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 января в 11:58
Конечно не конкурент...
Ибо у "Зенита" состав на 170 млн евро...а у бедного "Порту" на 252 млн евро....
Никогда ещё костлявая рука голода не была так близко к португальскому клубу...)))
sv_1969
sv_1969 ответ DEIVID_Rivera (раскрыть)
13 января в 10:13
Он пошЮтил серьёзно)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 января в 08:47, ред.
Хитрюга этот агентишко! Один вариант на мази, надо пробивать более денежный.
И ежу понятно ,что при прочих равных условиях между Россией и Португалией бразилец выберет портов. Родной язык ,тепло, чемпионат на уровне.
А вот чтобы поднять денег побольше, надо торговаться. Иначе никак, и это все понимают.
Купить его можно и подороже, но вот лишней зарплатой баловать не стОит...
Van Vanovich
Van Vanovich
13 января в 07:06
А как продавать своих игроков за не реально большие деньги))
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera
13 января в 07:01
Один спортивный уровень? Вы серьёзно? Порту в 1/8 ЛЧ, Зенит вообще нигде. О каком одинаковом спортивном уровне речь?
КЭТиК
КЭТиК
13 января в 06:06
Бедный португальский клуб не конкурент национальному достоянию России.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 января в 05:41
Чего то агент не то нагородил. Понятно , агенты хотят срубить бабла с очередной продажи, но мнение игрока всегда учитывается, а иначе и быть не может. Как бы там клубы не договорились , последнее слово за игроком. Захочет , перейдет, а нет и не заставят. Бейла, Озила сколько пытались сплавить , а они упирались и им было наплевать, что кто то там с кем то договорился.
sv_1969
sv_1969
13 января в 05:07
Моральную тему вопроса никто не отменял
Али Самаркандский
Али Самаркандский
13 января в 05:01
Ком нужен Пепе?
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