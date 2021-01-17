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Рейна: «Сумасшедший сезон. Никогда не был так морально и физически истощён»

17 января 2021, 17:23

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна заявил, что никогда еще не был так физически и морально истощен, как перед небольшими зимними каникулами.

Это был сумасшедший сезон. Я никогда не был так морально и физически истощен, как после матча с «Унионом» [18 декабря]. А потом была еще и игра в Кубке в Брауншвейге, после которой я был совершенно измотан.

Мне действительно нужен был перерыв, но в конце концов, это было только четыре дня на Рождество.

Недавно Рейна был признан лучшим молодым игроком года в США.

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Все комментарии
DEIVID_1
DEIVID_1
17 января в 21:10
Без году неделя играет.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 января в 19:41
Походу это коснулось большинства
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 января в 19:10
Прийдётся привыкать!
Leha-ha50
Leha-ha50
17 января в 18:20
То же самое могут сказать большинство футболистов . Сезон действительно уникальный в своем роде. Играть приходится в очень плотном графике, без зрителей. Нагрузка на игроков огромная, а тут совсем молодой парень, мальчишка по сути. Главное не загнать паренька. Все же организм еще до конца не сформировался, паузы нужны обязательно, ведь в таком напряженном графике вероятность получения травм увеличивается. Будем надеяться , что парень избежит этой участи.
Всем здоровья.
Parma1972
Parma1972
17 января в 18:13
Толи еще будет...
STVA 1
STVA 1
17 января в 17:26
Много на него свалилось в этот год!
beefs
beefs
17 января в 17:25
это правда, этот год запомнится всем...
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