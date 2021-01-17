Рейна: «Сумасшедший сезон. Никогда не был так морально и физически истощён»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна заявил, что никогда еще не был так физически и морально истощен, как перед небольшими зимними каникулами.
Это был сумасшедший сезон. Я никогда не был так морально и физически истощен, как после матча с «Унионом» [18 декабря]. А потом была еще и игра в Кубке в Брауншвейге, после которой я был совершенно измотан.
Мне действительно нужен был перерыв, но в конце концов, это было только четыре дня на Рождество.
Недавно Рейна был признан лучшим молодым игроком года в США.
Всем здоровья.
Всем здоровья.