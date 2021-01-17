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Аспиликуэта: «Когда у вас плохие результаты, главное — начать побеждать»

17 января 2021, 16:44
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта подвёл итоги матча 19-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0).

Когда у вас плохие результаты, главное — начать побеждать. Это очень важно, и, очевидно, мы должны начать побеждать в таких играх. Мы знали, что должны выиграть этот матч, и сделали свою работу.

Сезон длинный, но мы почти прошли его. Мы знаем, что каждая игра очень важна, каждое очко сложно заработать. Очевидно, что для уверенности нужно выигрывать матчи. Мы можем играть лучше и должны играть лучше.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
17 января в 17:45, ред.
когда вас положили в гроб - главное начать жить...
ДАША Д
ДАША Д
17 января в 17:18
В целом правильное суждение.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 января в 17:10
Победили кое как,молодцы!
mihaluch
mihaluch
17 января в 17:06
Победа победе рознь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 января в 17:02
С этим не поспоришь...
shlomo
shlomo
17 января в 16:55
Это все понятно, что счет на табло...но еле вымучили его...
dimagas2
dimagas2
17 января в 16:49
Дальше Лестер и Вулвз если хть 4 очка зацепите то будет прям ого-го.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 января в 16:46
Аспиликуэта: «Когда у вас плохие результаты, главное — начать побеждать»

Что за?_)))
- Когда вы болеете, самое главное - поправиться...
- Когда вы без денег, самое главное - заработать деньги... и т.д.)
ЮЗИК
ЮЗИК
17 января в 16:45
Главное результат это ясно
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