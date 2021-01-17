Аспиликуэта: «Когда у вас плохие результаты, главное — начать побеждать»

Капитан «Челси» подвёл итоги матча 19-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0).

Когда у вас плохие результаты, главное — начать побеждать. Это очень важно, и, очевидно, мы должны начать побеждать в таких играх. Мы знали, что должны выиграть этот матч, и сделали свою работу.

Сезон длинный, но мы почти прошли его. Мы знаем, что каждая игра очень важна, каждое очко сложно заработать. Очевидно, что для уверенности нужно выигрывать матчи. Мы можем играть лучше и должны играть лучше.