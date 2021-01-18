Д. Тарасов: «Тяжело смотреть, что Алексей Миранчук часто выходит на замены»

Бывший футболист «Рубина» прокомментировал игру полузащитника в составе «Аталанты». Оба игрока выступали вместе в составе «Локомотива».

Буквально в пятницу списывались, поздравил его с голом, спросил, как дела. Он сказал, что доволен игрой, мы поздравляем друг друга с праздниками, общаемся.

Лёша спрашивал, как у меня дела с командой. Пожелал удачи: «Давай, Тара. Знаю, что ты можешь ещё поиграть, ты боец».

Мне тяжело смотреть, что он выходит часто на замены. Он такой игрок, которому нужно доверие. Ему тяжело быть в таком напряжении, но он понимал, куда ехал. По его игре видно, что он готов, выходит и доказывает.

Результат есть. В такой команде и чемпионате ему будет непросто, но он справится, желаю ему закрепиться в основном составе. Он не унывает, всё понимает.