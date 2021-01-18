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Д. Тарасов: «Тяжело смотреть, что Алексей Миранчук часто выходит на замены»

18 января 2021, 09:57

Бывший футболист «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал игру полузащитника Алексея Миранчука в составе «Аталанты». Оба игрока выступали вместе в составе «Локомотива».

Буквально в пятницу списывались, поздравил его с голом, спросил, как дела. Он сказал, что доволен игрой, мы поздравляем друг друга с праздниками, общаемся.

Лёша спрашивал, как у меня дела с командой. Пожелал удачи: «Давай, Тара. Знаю, что ты можешь ещё поиграть, ты боец».

Мне тяжело смотреть, что он выходит часто на замены. Он такой игрок, которому нужно доверие. Ему тяжело быть в таком напряжении, но он понимал, куда ехал. По его игре видно, что он готов, выходит и доказывает.

Результат есть. В такой команде и чемпионате ему будет непросто, но он справится, желаю ему закрепиться в основном составе. Он не унывает, всё понимает.

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Интер Рулит
Интер Рулит
18 января в 13:13
предстоит сыграть ещё много матчей и наверняка выйдет в начале.Главное будет зависеть от результатов,а не то что он Лёшечка и он наш няшка.Как тут так часто о нём вспоминают.
Особенно когда такой вот заголовок на соккере :" Миранчуку- Реал".Будто бы Миранчук самая важна звезда в команде и будет играть один против Реала
ДСА
ДСА
18 января в 10:54
Значит сыроват еще для основы.
drug01
drug01
18 января в 10:54
Что-то идёт не так
Leha-ha50
Leha-ha50
18 января в 10:15
Нисколько нетяжело смотреть. Парень после травмы, вдобавок переболел , так что все идет по плану. Никто события не форсирует. Алексей втягивается в ритм команды. Плюс конкуренция в команде большая. Да и при таком плотном графике , всем будет выделено время. Алексей смотрится уже вполне прилично, так что предпосылок для пессимизма нет. Будем надеяться , что дальше будет только лучше, главное - без травм.
Всем здоровья.
shlomo
shlomo
18 января в 09:58
Ну дай Бог пробьется в основу...
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